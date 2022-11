O festival arranca esta quinta-feira com a abertura da instalação sonora e visual “Sublumia”, no Palácio Gama Lobo, pela Sonoscopia, e até domingo vai incluir espetáculos do projeto DME, do Teatro da Didascália, do teatro meia volta, entre outros.No último dia do evento, os Mão Morta atuam em formato "redux" (Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael e Miguel Pedro) para fazer a banda sonora do filme "A Casa na Praça Trubnaia", de Boris Barnet.