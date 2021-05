Festival "Têpluquê" convida a brincar com as palavras como na obra de Manuel António Pina

Oficinas e exposições de ilustração, conversas com escritores, teatro de marionetas, retratos literários, performances comunitárias e espetáculos, sempre com tudo à volta da palavra, preenchem o programa do festival, que coincide com o Dia Mundial da Criança, celebrado a 01 de junho, e que tem as exposições patentes até julho.

"Pensado para toda a família, o `Têpluquê` propõe uma viagem pela imaginação guiada pela palavra, tendo como objetivo despertar o imaginário literário, através da ligação do universo da literatura infantojuvenil a outras disciplinas lúdicas e/ou artísticas", acrescenta o comunicado da Câmara de Braga, que organiza o festival, com produção da Livraria Papa-Livros, segundo conceção dos escritores, ilustradores, livreiros e editores Adélia Carvalho e Pedro Seromenho.

Dedicado a Manuel António Pina, como destaca a Papa-Livros, o festival foi "pensado para o público infantojuvenil de hoje e de ontem", e "propõe-se explorar a palavra, usando-a como ponto de partida e de chegada", em particular a palavra brincar, marcando "encontro com todos quantos são, e de todos quantos já foram, crianças". Em "Têpluquê", "a palavra irá valer tanto como mil imagens", garante a Papa-Léguas.

No primeiro dia, serão inauguradas as exposições "Trocapalavras", de ilustração tipográfica, e "Quando for Grande Quero ser Criança", dedicada ao ilustrador Sérgio Condeço. Estas exposições poderão ser vistas no Edifício do Castelo, até 02 de julho.

As Oficinas de Ilustração Tipográfica, realizadas em parceria com o Mestrado de Ilustração e Animação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, têm início no Edifício do Castelo, permanecendo durante os restantes dias do evento, assim como as oficinas literárias "Palavras para que vos quero", o consultório de Cartas Literárias, de Raquel Patriarca, os Retratos Literários, de Pedro Seromenho, e a performance coletiva "A Revolução das Palavras", que deverá reunir escritores convidados, participantes nas oficinas e os que se quiserem juntar à "celebração da palavra... com palavras".

No sábado, haverá ainda um Consultório de Livros, com Ana Rita Domingos, do projeto Kit Literário, e a hora de conto será dedicada a "O Mistério da Meia Desaparecida", com a escritora Vitória Alves.

No domingo, 30 de maio, será feita a apresentação do livro "Quando for Grande Quero ser Criança", de Adélia Carvalho e, no dia 01 de junho, a Hora do Conto vai para "Uma mão cheia", de Pedro Seromenho, que também inaugurará a mostra de ilustração com o mesmo título, na Livraria Centésima Página, onde vai ficar até 31 de julho.

O espetáculo "Como um Carrossel", do Teatro de Marionetas do Porto, encerrará o programa do primeiro "Têpluquê", ao final da tarde de 01 de junho.

Segundo o comunicado da câmara, o público será convocado não apenas como espectador, mas sim como "parte ativa no processo coletivo de imaginação que se pretende provocar a partir do universo da palavra e da literatura em geral, e do poder fortemente imagético da literatura infantojuvenil em particular".

"A palavra de ordem será a de brincar com as palavras, com todas as palavras, grandes e pequenas, vistas e ouvidas, gritadas e sussurradas ao ouvido, cantadas e declamadas, verdadeiras e inventadas, certas ou trocadas", refere ainda o município.

O "Têpluquê", de Manuel António Pina, abre exatamente com "O Romance da Revolução das Letras", que acaba por conduzir à revolta das palavras, dos livros, das bibliotecas, "e depois de tudo", numa brincadeira "com todas as palavras".

A primeira edição do festival deverá ter continuidade nos dias 25 de julho, 22 de agosto, 12 de setembro, 24 de outubro, 21 de novembro e 05 de dezembro, de acordo com o programa divulgado.

"O `Têpluquê` irá propor uma viagem pela imaginação guiada pela palavra, durante sete meses, tendo como objetivo despertar o imaginário literário, através da ligação do universo da literatura infantojuvenil a outras disciplinas lúdicas e/ou artísticas, como o desporto, as artes performativas, a música...", lê-se na página da Papa-Léguas, no Facebook.

As iniciativas presenciais desta primeira edição realizam-se no Edifício do Castelo e na Livraria Centésima Página, em Braga. Os conteúdos `online` decorrerem no dia 01 de junho, no Facebook do município, e têm como principais destinatários as escolas do 1.º Ciclo.