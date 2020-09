Festival Todos caminha com culturas no real e no virtual a partir de quinta-feira

Desde 2009 a contribuir para "a destruição de guetos territoriais associados à imigração na cidade de Lisboa, convidando os pu´blicos ao convi´vio entre culturas de todo o mundo", o festival foi também obrigado a adaptar-se à pandemia, indica a organização, em comunicado.

Com uma programação para os territórios de São Vicente e Santa Engrácia, na capital, o festival poderá ser visto igualmente no #TODOSemlinha, onde alguns dos espetáculos estarão ao vivo e acompanhados em direto em transmissão `live streaming`, como a música da Orquestra Todos, na quinta-feira, às 21:30.

Da mesma forma, também podem ser vistos `online` os espetáculos "Home Made", de novo circo, no sábado, às 17:30, assim como a música de Selma Uamusse, na quinta-feira, às 21:30, mais o espetáculo "Do Barroco ao Fado", concebido pel`Os Músicos do Tejo, no domingo, às 18:30.

Na programação presencial do Todos 2020, entre teatro, dança, música, novo circo, fotografia, culinárias, oficinas, debates e visitas guiadas, o público poderá encontrar a Orquestra Todos, na quinta-feira, às 21:30, no Centro Cultura Popular de Santa Engrácia, e a exposição "Engrácia, a Santa Passageira", com fotografia de João Tuna, Luísa Ferreira, Luís Pavão, Rosa Reis e Susana Paiva, patente até domingo, no Museu da Água.

"Antes do Mar", espetáculo pelo grupo de teatro O Bando, estreado em Vale de barris, Palmela, em julho, pode ser visto todos os quatro dias, às 18:30, no Monte das Hortas.

A peça tem por base o romance "Um Bailarino na Batalha", de Hélia Correia, vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, no ano passado.

Está ainda prevista a apresentação de "Home Made", pelo Circus Marcel, no sábado, às 17:30, domingo, às 11:30 e 17:30, na Calçada dos Barbadinhos, e "Antes Que Matem os Elefantes", espetáculo de dança, pela Companhia Olga Roriz, no sábado, às 18:00 e às 20:00, no Palácio Pancas Palha.

Podem também ser vistos presencialmente "I Am (K)Not", uma criação e interpretação de Ana Jordão em novo circo, na quinta-feira, às 19:00, no Museu Militar, o concerto de Selma Uamusse, na quinta-feira, às 21:30, no Centro Cultura Popular de Santa Engrácia, e o espetáculo "Do Barroco ao Fado", pelos Músicos do Tejo, com Ana Quintans e Ricardo Ribeiro, no domingo, às 18:30, no Panteão Nacional.

Promovido pela Academia de Produtores Culturais e a Câmara Municipal de Lisboa, o Festival Todos deste ano vai ainda contar com a participação do grupo Le Tic-Toc-Choc, no sábado, às 17:00, resultado de um projeto criado por Vera Prokic, com sonoridades que unem estilos, continentes, tempos e culturas.

Trata-se de uma iniciativa inédita de interpretação de obras musicais canónicas, através de uma ampla utilização de percussão, recorrendo a criações de compositores como Couperin, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Satie, Scott Joplin, e Marko Tajcevic.