Festival TODOS entre hoje e domingo em Lisboa à descoberta de São Vicente

20 Set, 2018

A organização do festival, a cumprir a 10.ª edição, convida "à celebração do mundo através de um programa de arte contemporânea internacional, de visitas a espaços extraordinários que escondem aspetos da História de Portugal e da gastronomia do mundo, confecionada por estrangeiros que estão a chegar, a partir e a residir em Lisboa".

A programação desta edição inclui, de acordo com a organização, "criações em estreia absoluta que envolvem artistas e alunos estrangeiros e portugueses que estudam nas escolas deste bairro, com o envolvimento das suas famílias orientais, africanas, sul americanas, de Alfama também".

Serão quatro dias para percorrer a zona de São Vicente, e ali "encontrar espetáculos de novo circo a dialogar com a feira da ladra, com a Voz do Operário, teatro, dança, música, performance, em palácios, armazéns, conventos, salões de festa antigos, ver fotografia feita por fotógrafos portugueses atraídos pelo mundo que o bairro contém, a infância intercultural ou o universo militar".

A abertura do TODOS é assinada hoje, às 22h00 na Voz do Operário, com um concerto da Orquestra Todos, "com grande parte dos músicos (de todo o mundo) que integraram a primeira formação deste projeto musical, celebrando os dez anos do festival".

Da programação, a organização destaca, entre outros, o espetáculo de novo circo Plus Haut, pela companhia Barolosolo, na sexta-feira e no sábado, às 21h00, e no domingo, às 17h00, na Voz do Operário, o espetáculo dos Violons Barbares, composto por um mongol, um búlgaro e um francês, que interpretam uma fusão de sons, no sábado, às 21h30, no claustro do Mosteiro de São Vicente de Fora, e o concerto "Credo", pela Orchestra di Piazza Vittorio, no domingo, às 18h30, no Panteão Nacional.

No sábado de manhã, às 11h00, parte do Mercado de Santa Clara acolhe o espetáculo de teatro de rua Malchàtka, que se repete no mesmo dia, às 15h00, com partida do Largo da Graça.

"Um espetáculo subtil, onde a ação se confunde com a realidade, abrindo um espaço de diálogo em que o espetador se transforma também em ator", descreve a organização.

Nos três dias haverá um espetáculo musical para as famílias, "Milho por Peixe" , inspirado num conto recolhido oralmente na Costa Ocidental Africana, na República do Togo. O espetáculo será apresentado na sexta-feira, às 11h00 e às 15h00, exclusivamente para escolas, e no sábado e no domingo, às 16h00 e às 18h00, sempre no Mercado de Santa Clara.

As várias iniciativas irão decorrer também em locais como o Jardim Botto Machado (Feira da Ladra), o palácio da Trienal de Arquitectura, o espaço DAMAS, "entre outros locais de relevo e de contraste de mundos".

O festival TODOS é uma iniciativa da Academia de Produtores Culturais e a Câmara Municipal de Lisboa, com conceção artística e programação de Giacomo Scalisi, Madalena Victorino e Miguel Abreu.