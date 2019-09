Festival transfronteiriço (IM) Previstos Culturais arranca domingo em Portalegre

Lusa17 Set, 2019, 19:04 | Cultura

O festival, que vai decorrer até ao dia 23 de novembro, contém com um cartaz com espetáculos musicais, teatro, poesia e performance, sendo o mesmo promovido pelo município de Portalegre, com o apoio dos `ayuntamientos` de Córdoba, La Codosera, Valência de Alcântara e da Universidade de Salamanca.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município alentejano refere que o cartaz é "ambicioso", com um programa "estruturado e coerente", reunindo o que de melhor se produz em Portugal e Espanha, como gospel, coros, fado, cante alentejano, flamenco, grupos de cantares, guitarra portuguesa, piano e bailado, numa "evocação e homenagem" aos dois países.

O Festival transfronteiriço (IM)Previstos Culturais é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do programa INTERREG VA España-Portugal (POCTEC).

Segundo o município de Portalegre, todos os espetáculos do festival são de entrada gratuita, tendo o mesmo contado com um investimento de 75 mil euros, cofinanciado a 75% pelo programa INTERREG.

O festival arranca domingo, pelas 16:00, na Biblioteca Municipal de Portalegre, com a peça "A Galiña Azul", levada à cena pelo Teatro do Convento.

O núcleo museológico da igreja do Convento de São Francisco (Espaço Robinson) recebe dia 28 deste mês um encontro transfronteiriço de coros, a partir das 16:00 e, ainda no mesmo dia, a Universidade de Salamanca acolhe o espetáculo "Fado Cidade", pelas 19:30.

No dia 29 deste mês, pelas 18:00, os claustros da Biblioteca Municipal de Portalegre recebe a peça "Raízes", levada à cena pelo Teatro do Convento.

Já no dia 01 de outubro, o festival prossegue no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP), com o espetáculo "Fado Violado", pelas 21:30.

No dia 05 de outubro, pelas 21:00, na Casa de la Cultura de La Codosera (Cáceres), decorrerá o espetáculo "Cordas em Fil(h)armonia", regressando depois o festival ao CAEP, no dia 11, pelas 21:30, com o espetáculo de Célia Romero "A arte suprema do flamengo".

Ainda no CAEP, no dia 17, pelas 21:30, será a vez de subir ao palco o "Duelo de pianistas", com Victorino d´Almeida e Daahoud Salim.

O Teatro do Convento regressa à cena no dia 25, pelas 21:30 na Biblioteca Municipal de Portalegre com a peça "Cantares de mi Vera".

Do outro lado da fronteira, em Valência de Alcântara, a Plaza de Gergório Bravo recebe no dia 26 de outubro, pelas 19:00, o espetáculo "Uma orquestra múltiplos sons".

Já em novembro, no dia 02, pelas 18:30, o Auditório Colexio dos Milagros (Baños de Molgas -- Ourense/Galiza) recebe o espetáculo "Raízes".

No dia 09, a Casa de la Cultura de La Codosera recebe pelas 21:00 o espetáculo "Espera por mim no jardim" e, no dia 10, pelas 16:00, o CAEP acolhe o espetáculo "El galo de los cisnes, la leyenda".

A Casa de la Cultura de Valência de Alcântara recebe no dia 16 o concerto com os "CAEP Voice quase gospel...o regresso", pelas 20:00, finalizando o festival no dia 23 de novembro, no Centro Cívico Poniente Sur (Córdoba), com o espetáculo "Uma orquestra múltiplos sons", também pelas 20:00.