Festival VOA leva Carcass, Venom e Obituary a Corroios

Lusa 04 Ago, 2017, 07:26 / atualizado em 04 Ago, 2017, 08:34 | Cultura

Um ano depois da edição que marcou a mudança do festival de Vagos para uma zona mais próxima de Lisboa, o VOA -- Heavy Rock Festival arranca hoje, às 17:00, com os portugueses Process of Guilt, em vias de lançar o novo disco, "Black Earth", enquanto no palco Loud! vão estar os também portugueses Névoa, a partir das 17:30.

Às 18:00 começa o concerto dos holandeses The Charm The Fury, seguindo-se Earth Drive, Insomnium, The Black Wizards, Epica e, a fechar a noite, os britânicos Carcass, uma das principais bandas do metal extremo, que originou dezenas de sucedâneos depois do lançamento, em particular, da dupla de álbuns "Reek of Putrefaction" e "Symphonies of Sickness", no final dos anos 1980.

No total dos três dias vão passar pelos palcos do evento 24 bandas, contando, no sábado, com outros coletivos clássicos do metal mais extremo como os norte-americanos Death Angel, formados em 1982 e autores de "The Ultra-Violence", os britânicos Venom, de regresso a Portugal, ou os Apocalyptica, conjunto de violoncelos que vai tocar versões de Metallica.

No domingo, os palcos do VOA vão receber bandas como Colosso, Don`t Disturb My Cicles, Killus, Grog e The Ominous Circle.

Em destaque no último dia vão estar os norte-americanos Obituary, formados em 1984 e criadores de vários discos patentes nas listas dos mais icónicos do death metal como "Slowly We Rot" e "Cause of Death", seguindo-se os também norte-americanos The Dillinger Escape Plan, neste momento a realizar a sua digressão de despedida.

O festival encerra às 23:00 de domingo com Trivium, banda que se prepara para lançar um novo disco este ano.