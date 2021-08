Figueira da Foz-Estoril em passeio para automóveis e motos pré-guerra

"O Figueira da Foz - Estoril, o passeio comemorativo da prova automobilística mais antiga da Península Ibérica, vai estrear-se na estrada nos dias 08 e 09 de outubro e é destinado a automóveis e motos antigas. A prova realizou a sua primeira edição em 1902", explica a organização.

Numa nota de imprensa, o Museu do Caramulo, que organiza o passeio com o clube Pre-War Racers Portugal, em parceria com o ACP Clássicos e o Clube Português de Automóveis Antigos, explica que "trazem de volta um passeio que celebra a era dourada do automobilismo".

À data, continua o documento, "o `raid` previa rumar para Cascais, mas alterações de última hora desviaram-no para Lisboa, mantendo-se assim até ao 2015, quando deixou de ser realizado. O passeio Cartrack Figueira da Foz - Estoril vai rumar a Cascais, o destino originalmente planeado", em 1902.

"Os modelos pré-guerra, produzidos até 1939, fazem parte de uma geração em que os automóveis e motos eram feitos sem limitações, com elevada elegância e exuberância, com atenção aos detalhes e materiais, o que lhes conferia uma presença que hoje raramente se encontra", considera a organização.

Neste sentido, o Museu do Caramulo defende que "é uma era especial que merece ser vista e celebrada" e, por isso, "esta prova é hoje mais importante do que nunca, apesar de haver cada vez mais eventos, provas e oportunidades para os proprietários de automóveis clássicos poderem participar e tirarem proveito dos seus veículos".

"A verdade é que quase nenhum deles é orientado ou pensado para poder receber este tipo de automóvel, o que faz com que eles desapareçam do olhar do público", considera a organização.

Assim, o Museu do Caramulo apela à participação de colecionadores e proprietários deste tipo de automóveis e motos e, para isso, "os interessados devem manifestar o seu interesse enviando um `email` para info@figueira-estoril.pt"

Este passeio, refere o documento, coincide com o Estoril Classics, "um evento internacional que decorre em Cascais nas mesmas datas e que servirá de destino para a chegada triunfante destes veteranos da história automóvel e posterior exposição em frente ao Casino do Estoril".