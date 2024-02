Figueira da Foz vai eleger o melhor arroz-doce confecionado com arroz carolino

A iniciativa destina-se à celebração do arroz carolino da Figueira da Foz enquanto produto endógeno e elemento de identidade local com forte ligação à gastronomia tradicional e com origem em distintos locais do concelho.

O concurso vai premiar as melhores receitas, que vão ser confecionadas entre as 09:30 e as 11:30, por um representante nomeado por cada uma das 14 freguesias.

Cada participante deverá confecionar no máximo meio quilo de arroz, obrigatoriamente proveniente de produtores do concelho da Figueira da Foz.

Um júri, constituído pela Associação Figueira com Sabor a Mar, Escola Profissional da Figueira da Foz, Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, Câmara Municipal e um chefe de cozinha, vai avaliar o sabor e textura do arroz-doce, a apresentação do prato e outro elemento que venha a ser considerado relevante.

O primeiro classificado, além do prémio pecuniário de 2.500 euros, será convidado a participar no domingo na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), para promoção do arroz-doce.