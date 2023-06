Filigrana em destaque na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa

Esta edição da Feira Internacional de Artesanato de Lisboa conta com um número recorde de municípios presentes, registando um aumento de 50 por cento.



Estão presentes municípios de norte a sul do país, que veem na FIA Lisboa a oportunidade de promover a cultura do seu território e desenvolver o turismo da sua região. Os municípios convidados este ano são Gondomar e Póvoa de Lanhoso, promovendo a filigrana.

A maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa está de volta à FIL no Parque das Nações, até 2 de Julho.





No Pavilhão 2, estão representadas as diferentes culturas do mundo. A área internacional conta com a representação de cerca de 30 países, entre os quais Cuba e Tunísia, Brasil, Colômbia, Senegal, Zimbabwe, Marrocos, Mali, Equador, Congo e Perú.

No Pavilhão 3 estão a gastronomia, jogos tradicionais para as famílias, folclore e outras atuações musicais com animação.