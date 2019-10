Filme americano "Injustiça" é o vencedor da 25.ª edição do festival CineEco de Seia

Seia, Guarda, 19 out 2019 (Lusa) - O documentário americano "Injustiça", de Cynthia Wade e Sasha Friedlander, é o vencedor do 25.º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que hoje terminou em Seia, no distrito da Guarda.

Segundo a organização, o documentário "Injustiça" ("Grit"), da competição Internacional Longas, é o vencedor do Grande Prémio Ambiente do CineEco 2019.

"O `storytelling` emotivo do filme sobre o ativismo de uma jovem, contra uma multinacional indonésia, sobrevivente de um `tsunami` de lama tóxica, que enterrou 16 aldeias em Java Oriental, conquistou o júri do festival que, este ano, destacou a Emergência Climática como um dos seus temas centrais", refere a organização do evento em comunicado enviado à agência Lusa.

O Grande Prémio Antropologia Ambiental - Liberty Seguros foi conquistado por "Reator Perdido" ("Lost Reator"), um documentário alemão "sobre um grupo de pessoas que vivem numa dimensão de tempo pós-Chernobyl paredes-meias com uma Central de Energia Nuclear que nunca chegou a funcionar".

Já o Prémio Educação Ambiental - Associação Mares Navegados foi atribuído a "Genesis 2.0", um filme documentário "sobre manipulação genética, tecnologia e criação na busca do `ouro branco` nos limites mais remotos da Sibéria", adianta a fonte.

O júri do CineEco atribuiu ainda três menções honrosas aos filmes "O Herói das Ovelhas" ("Sheep Hero"), de Ton van Zantvoort, "Sonhando um Lugar", de Alfonso Kint, e à obra "Walden", de Daniel Zimmermann.

O Prémio Internacional Curtas Metragens - Turistrela foi atribuído ao filme de animação "Pacha Lama Somos Nós: A Cerimónia para Pachamama", enquanto "O Senhor Kubota" conquistou o Prémio Televisão.

O filme "Hálito Azul", de Rodrigo Areias, arrecadou o Prémio Camacho Costa Lusofonia e, no Panorama Regional, o documentário "Pagar a Promessa", de Tiago Cerveira, conquistou o Prémio Panorama Regional Lusofonia.

A 25.ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que começou no dia 12 e terminou hoje, contou com a participação de 80 filmes de mais de 20 países.

Segundo a organização, este ano passaram pelas salas do festival de Seia mais de 6.000 espetadores, para além de diretores de festivais de cinema ambiente, realizadores e profissionais de várias áreas.

"O CineEco prova ser um festival de resistência. Estes 25 anos representam para o município de Seia uma afirmação do seu papel no âmbito da promoção da Educação para o Ambiente e promoção turística, bem patente no número crescente de público e [de] participantes nacionais e internacionais que todos os anos visitam e por cá ficam durante a semana do festival", refere o diretor Mário Branquinho, citado na nota de imprensa.

O CineEco regressará à cidade de Seia, na Serra da Estrela, entre os dias 10 e 17 outubro de 2020.

O festival é organizado pelo município de Seia e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.