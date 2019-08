Partilhar o artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço Imprimir o artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço Enviar por email o artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço Aumentar a fonte do artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço Diminuir a fonte do artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço Ouvir o artigo Filme "By The Name of Tania" vence Festival de Documentário de Melgaço

Tópicos:

Cineclube Bairrada Konrad Domaszewski Cineclube Varsóvia Polónia Trond Leirvik Onarheim, Documentário, Jimenez, Mónica, Name,