Filme "Campo" de Tiago Hespanha vence prémio na secção "First Look" em Locarno

A oitava edição do "First Look, que decorreu entre 3 e 5 de Agosto, apresentou seis obras portuguesas em fase de pós-produção. Cada filme foi apresentado pelo seu produtor a uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

Ao filme "Campo", realizado por Tiago Hespanha e produzido por João Matos, da Terratreme, foi atribuído um prémio no valor de 65 mil euros em serviços de pós-produção, patrocinados pelo Cinelab Bucareste, de acordo com informação no 'site' do festival.

"'Campo' é um filme-ensaio na maior base militar da Europa, onde os militares treinam com todo o tipo de armas missões que irão desenvolver em lugares distantes. Misturadas neste cenário de guerra acontecem atividades lúdicas e científicas e veem-se animais selvagens a correr livremente entre armazéns de bombas", pode ler-se no sítio da produtora, Terratreme.

"Viveiro", de Pedro Filipe Marques, produzido por Luis Urbano e Sandro Aguilar, de O Som e a Fúria, recebeu os prémios de serviços de publicidade, no valor de 5.600 euros, e de design do cartaz internacional do filme, avaliado em 5.000 euros.

O júri desta edição do "First Look" dedicada ao cinema português foi composto por José Luis Rebordinos (diretor artístico do Festival de San Sebastian, Espanha), Janet Pierson (responsável pela área do cinema do festival SXSW, Estados Unidos) e Eva Sangiorgi (diretora da Viennale, Áustria).

No total, foram seis os filmes portugueses selecionados pela organização do "First Look" para serem apresentados.

Além dos dois premiados, fizeram ainda parte da lista "Gabriel", de Nuno Bernardo (beActive Entertainment), "Golpe de Sol", de Vicente Alves do Ó (Ukbar Filmes), "Hálito Azul", de Rodrigo Areias (Bando à Parte, Oktober Film e Gladys Glover Film), e "Terra", de Rossana Torres e Hiroatsu Suzuki (Associação Entre Imagens).

Este programa é uma parceria conjunta com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), com que tem por objetivo garantir a finalização e a internacionalização dos filmes a selecionar.

A 71.ª edição do Festival de Cinema de Locarno começou a 1 de Agosto e decorre até dia 11.