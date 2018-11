Filme de João Salaviza e Renée Nader Messora premiado na Argentina e no Brasil

Lusa18 Nov, 2018, 15:54 | Cultura

Segundo um comunicado da produtora Karõ Filmes, o filme foi distinguido, na noite de sábado, com o Prémio Especial do Júri no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, considerado o mais importante festival da América do Sul, depois de, dias antes, ter sido duplamente premiado no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro (Melhor Realização e Melhor Fotografia).

"Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", que teve estreia na última edição do festival de Cannes, já foi exibido em mais de trinta festivais internacionais e recebeu nove prémios.

Venceu, em agosto, o prémio de melhor obra de ficção do Festival de Cinema de Lima, no Peru, e, em maio, o prémio especial do júri da secção `Un Certain Regard` no Festival de Cannes, além de uma distinção por melhor fotografia.

"Chuva é cantoria na aldeia dos mortos" foi rodado durante nove meses, em 16mm, sem equipa, na aldeia Pedra Branca, no estado de Tocantins, no Brasil.

O filme -- que vai poder ser visto nos cinemas em França e no Brasil - só chegará às salas portuguesas em março.