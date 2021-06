Filme de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes na Quinzena dos Realizadores de Cannes

"Diários de Otsoga", que fará a estreia mundial em Cannes, foi rodado em 2020 já em plena pandemia, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro.

O argumento é assinado por Mariana Ricardo e também por Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, que coassinam pela primeira vez uma produção.

A 53.ª Quinzena dos Realizadores, um programa paralelo e não competitivo do Festival de Cannes, decorrerá de 07 a 17 de julho.

De acordo com a produtora O Som e a Fúria, o filme terá estreia comercial nos cinemas franceses a 14 de julho, enquanto a estreia portuguesa está marcada para 19 de agosto.

Este será um regresso de Miguel Gomes à Quinzena de Realizadorea, onde já apresentou "Aquele querido mês de agosto", em 2008, e "As mil e uma noites", em 2015.

Entre as curtas-metragens selecionadas para a Quinzena de Realizadores conta-se ainda "Sycorax", do espanhol Lois Patiño e do argentino Matías Piñeiro, a partir de uma obra de Shakespeare.

O filme foi rodado nos Açores, resultado de uma residência artística, com coprodução portuguesa da Bando À Parte, de Rodrigo Areias.

Na programação da Quinzena de Realizadores estará também o filme "Medusa", da realizadora brasileira Anita Rocha da Silveira, e será ainda atribuído o prémio de carreira ao realizador norte-americano Frederick Wiseman, de 91 anos.

O filme de abertura será "Between two worlds", de Emmanuel Carrère, com Juliette Binoche.

Este ano, o Festival de Cinema de Cannes, assim como os programas paralelos Quinzena de Realizadores e Semana da Crítica, foram reprogramados para julho, por causa da pandemia.