Filme de realizador polaco vence prémio para melhor ficção do festival de "curtas" de Évora

Além deste prémio, foram também entregues os prémios para o melhor documentário ao filme "Son of the Streets", de Mohammed Almughanni, e para melhor animação ao filme "Ecorce", de Samuel Patthey e Silvain Monney, indicou a organização em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Na sessão de encerramento desta edição do festival, que decorreu no sábado à noite, no Teatro Garcia de Resende, o filme "O que não se vê", de Paulo Abreu, recebeu o prémio para a melhor curta metragem portuguesa, tendo o realizador André Roseira sido distinguido pelo júri com o "Prémio Novos Talentos", pelo filme "Carapau de Espinho".

Segundo os promotores, o "Prémio do Público" foi entregue ao filme "Sortes", de Mónica Martins Nunes, por escolha dos espetadores que assistiram às várias sessões de competição deste festival.

A 17.ª edição do FIKE apresentou 43 filmes a concurso, provenientes de duas dezenas de países, nas categorias de ficção, animação e documentário, numa edição que incluiu várias mostras paralelas e uma homenagem ao cineasta português António-Pedro Vasconcelos.

O júri do festival foi constituído pelo programador Sérgio Sólas, pela produtora brasileira Carla Osório, pela realizadora e argumentista portuguesa Anna da Palma e pelo cineasta português Vítor Moreira.

O prémio para o melhor documentário foi votado pelo Júri Estação Imagem, composto pelo produtor Pedro Borges, pelo realizador Abel Rosa e pelo realizador e documentarista Jorge Costa Campos.

O certame, que começou no dia 20 deste mês, terminou no sábado, à noite, com a entrega de prémios aos filmes vencedores nas várias categorias a concurso.

Este festival, promovido pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António de Aguiar, em parceria com a Câmara de Évora, contou na edição deste ano, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Universidade de Évora.

A próxima edição do FIKE, segundo a organização, vai decorrer na última semana de outubro de 2022.