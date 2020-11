Filme de Tiago Siopa premiado em festival de cinema documental da República Checa

Segundo informação disponível no `site` oficial do festival, "Fantasmas: Caminho longo para casa" foi o vencedor da secção First Lights, dedicada a primeiras longas-metragens.

O júri decidiu atribuir o prémio ao filme português "pelo magnífico estilo cinematográfico" e por "contar histórias espiritualmente enriquecedoras".

"Um épico em pequena escala a sugerir todo um mundo mitológico. Um frágil ensaio sobre uma memória, sobre raízes humanas, e sobre um momento em que a presença está explicitamente relacionada com o futuro e o passado. O filme como um verso livre. Puro cinema", lê-se na declaração do júri.

De acordo com a produtora Primeira Idade, "Fantasmas: Caminho longo para casa" "é uma fábula familiar passada na Benedita, concelho de Alcobaça, na qual o realizador Tiago Siopa leva o espectador ao encontro da sua família: mãe, pai, irmão e em particular as suas avós, uma delas personificação da sabedoria ancestral da magia e feitiços populares, que consegue colocar Tiago em contacto com o fantasma da sua outra avó, já falecida".

Este é "a primeira obra profissional" de Tiago Siopa, que, em 2018, venceu o Prémio RTP para melhor projeto em fase de pós-produção no programa Arché do DocLisboa, "que equivaleu à aquisição por parte da RTP dos seus direitos de exibição".

"Fantasmas: Caminho longo para casa" teve estreia nacional no ano passado no DocLisboa.

A estreia internacional do filme aconteceu agora no Festival Internacional de Cinema Documental Ji.hlava, depois de "sucessivamente adiada em consequência da pandemia da covid-19".