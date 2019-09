Foto: DR

O filme ''Dessert'', do realizador Martim David Gomes, é apresentado em Lisboa, no Cinema São Jorge, integrado na programação do Motelx, o Festival Internacional de Cinema de Lisboa. No início do ano, a curta-metragem já tinha sido distinguida como melhor thriler, no North Hollywood CineFest, um festival de cinema independente dos Estados Unidos.



''Dessert'' é um thriler psicológico conta a história de uma artista psicopata. Martim David Gomes escreveu o argumento, realizou e compôs, ao piano, a banda sonora do filme.



Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, o jovem realizador português, a residir no Reino Unido, apresentou o filme ''Dessert''.