Filme português "Mosquito" abre hoje o Festival de Cinema de Roterdão

"`Mosquito` é inspirado na história da chegada do meu avô a África. No entanto, o que se passou durante a sua longa e solitária caminhada pouco se sabe. É aqui que entra a ficção, a fabulação e o sentido que pretendo dar à narrativa", explica o realizador na nota de intenções.

O filme, que remete para a primeira Guerra Mundial, é protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro e integra a competição oficial do festival de Roterdão. Chega aos cinemas portugueses a 05 de março.

Nesta 49.ª edição do festival holandês, o programa contará com cerca de uma dezena de outros filmes, de produção e coprodução nacional, entre curtas e longas-metragens, algumas também em competição.

São os casos de "Suzanne Daveau", documentário de Luísa Homem sobre a geógrafa franco-portuguesa de 94 anos, e "Ruby", segunda curta-metragem de Mariana Gaivão, premiada no Curtas de Vila do Conde. Os dois filmes estão em competição em Roterdão.

Destaque ainda para "Desterro", primeira longa de ficção da brasileira Maria Clara Escobar, também em competição, e que é uma coprodução luso-brasileira.

Do artista multimédia português Alfredo Costa Monteiro e da realizadora venezuelana Adriana Guevara será mostrado "The Under-Exile", do moçambicano Ruy Guerra irá passar "Em pedaços" e, do espanhol Albert Serra, "Liberté", rodado em Portugal.

Estão também integrados na programação do festival os filmes portugueses "Armour", de Sandro Aguilar, "L`île aux oiseaux", de Maya Kosa e Sérgio da Costa, "Oú en êtes-vous, Teresa Villaverde?", "Vitalina Varela", de Pedro Costa, e "Um animal amarelo", de Felipe Bragança.

A produção cabo-verdiana "Kmêdeus", de Nuno Miranda, o filme angolano "Ar Condicionado", de Fradique, a curta-metragem de coprodução portuguesa "A Chuva Acalanta a Dor", do brasileiro Leonardo Mouramateus, e a coprodução luso-argentina "Celosos Hombres Blancos", do realizador argentino Ivan Granovsky, também irão passar no festival.

O Festival Internacional de Cinema de Roterdão termina a 02 de fevereiro.