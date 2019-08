Filme português "Onde o verão vai" exibido em festival de cinema de Santiago do Chile

Lusa05 Ago, 2019, 14:28 | Cultura

Em comunicado, o festival de cinema de Berlim lembrou que tem apresentado programas de filmes "especialmente curados" pelo mundo fora, tornando as atividades da Berlinale "visíveis durante todo o ano".

O festival de Santiago, que se realiza entre 18 e 25 de agosto, recebe assim um programa "em foco" de curtas-metragens provenientes da Berlinale, num país que vai estar em destaque no Mercado Europeu de Cinema do evento alemão, em 2020.

A par do filme de David Pinheiro Vicente, vão ser exibidos filmes que "irradiam a completa paleta de cores e jogam com as convenções da narração cinematográfica", segundo a curadora de curtas-metragens da Berlinale, Anna Henckel-Donnersmarck, citada no mesmo comunicado.

Assim, vão ser vistas "Broken - The Women`s Prison at Hoheneck", de Volker Schlecht e Alexander Lahl, "After/life", de Puck Lo, "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky, e "Wishing Well", de Sylvia Schedelbauer.

Em setembro, o filme português já tinha sido selecionado para o encontro internacional de estudantes de cinema Nest Film Students, durante o Festival de San Sebastián, em Espanha.

"Onde o verão vai (Episódios da juventude)" teve estreia mundial em fevereiro do ano passado, em competição, no Festival de Cinema de Berlim.

Com interpretação de Miguel Amorim, Joana Peres, Rodrigo Tomás, Joana Petiz e André Simões, o filme está dividido em vários capítulos - ou episódios -, e "tenta falar um bocadinho sobre a juventude, o que é ser jovem, as várias dúvidas, as interações que podem existir entre eles", disse o realizador à Lusa, em fevereiro de 2018.