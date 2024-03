O filme ''Quatro Filhas'', uma história de mulheres no Daesh, mistura o documentário e a ficção.

O filme "Quatro Filhas" centra-se na história de vida de Olfa, uma tunisina, mãe de quatro filhas, as duas mais velhas, ainda adolescentes desaparecem da Tunísia sem avisar para se juntarem às fileiras dos jihadistas, na Líbia.



Kaouther Ben Hania, realizadora, natural da Tunísia em entrevista à jornalista Margarida Vaz explica que teve conhecimento do caso em 2016, quando estava na Tunísia e ouviu na rádio o relato de Olfa e sentiu que era importante contar a história no cinema.