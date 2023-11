Filme que comemora centenário da Disney é "oportuno e intemporal", diz produtor

"Se fizemos o nosso trabalho, é oportuno e intemporal", afirmou. "Relevante no momento mas capaz de resistir ao teste do tempo", continuou. "Uma das coisas que torna os filmes de animação Disney tão maravilhosos é que podem ser vistos repetidamente".

Inspirado pelos reinos da Península Ibérica no século XIII, como disse à Lusa o realizador Chris Buck, "Wish - O Poder dos Desejos" tem um visual distinto, que procura aludir ao estilo clássico dos filmes desenhados à mão no início da Walt Disney.

"Começámos com o desejo de abraçar o nosso legado e também a nova tecnologia que temos", explicou Chris Buck. "É o velho e o novo", referiu. "Por isso, regressámos à `Branca de Neve` e `Pinóquio` e aos seus belíssimos cenários de aguarelas", contou. "Como um livro de histórias que se abre".

Agora, com a tecnologia disponível, "podemos entrar nessas ilustrações e mover-nos nelas". Buck sublinhou a opção pelo formato `widescreen`, o que não acontecia desde "A Bela Adormecida" e que, segundo ele, justifica ir ver o filme no grande ecrã.

A mistura de clássico e moderno no visual teve o contributo do artista português Afonso Salcedo, que trabalhou na iluminação e composição de múltiplas cenas. O veterano da Pixar e Disney trabalhou em sequências como a dança das galinhas, o aparecimento da estrela que responde ao desejo da protagonista, Asha, e a noite de realização dos desejos com milhares de personagens na plateia.

É o "ADN da Disney", disse Chris Buck, a ideia de pedir um desejo a uma estrela e lutar para que se concretize.

"O nosso filme fala do poder de um desejo", frisou a realizadora Fawn Veerasunthorn. "E não há nada no universo mais poderoso que a energia que temos dentro de nós para perseguir nos nossos sonhos".

Fawn, que lidera a divisão de Story nos estúdios de animação Walt Disney, trouxe uma perspetiva de nova geração para este filme, trabalhando lado a lado com o veterano Chris Buck e com a criadora e produtora executiva Jennifer Lee, que escreveu a história em parceria com Allison Moore.

"A nossa esperança é que, depois de verem este filme, se as pessoas tiverem sonhos esquecidos, uma vida que se meteu no caminho de fazerem as coisas que gostam, encontrem a coragem, esperança e alegria de perseguirem esse sonho", disse Fawn Veerasunthorn.

Com canções de Julia Michaels, "Wish - O Poder dos Desejos" tem as vozes em inglês de Ariana DeBose ("Asha"), Chris Pine ("Rei Magnífico") e Alan Tudyk (bode "Valentino").

A estreia está marcada para 23 de novembro nos cinemas portugueses.