Filmes de Ana Rocha de Sousa e Júlio Alves exibidos em festival na Coreia do Sul

Segundo informação disponível no site oficial do festival, "Listen" estará na secção "World Cinema". O filme chegará à Coreia do Sul depois de ter sido premiado no festival de cinema de Veneza, onde conquistou vários prémios, entre os quais o Leão do Futuro, para primeiras obras.

"Listen" é a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, inspirada em factos reais, sobre uma família portuguesa emigrada no Reino Unido e que tenta recuperar a guarda dos filhos, depois de suspeitas de maus tratos.

Com produção portuguesa de Rodrigo Areias e rodado em Londres com coprodução britânica, "Listen" estreia-se no dia 22, nos cinemas portugueses.

"A arte de morrer longe" é também uma primeira obra de longa duração de Júlio Alves, a partir de uma obra homónima do escritor Mário de Carvalho e fará em Busan a estreia internacional, depois de ter sido integrado na programação do festival IndieLisboa.

O filme é protagonizado por Ana Moreira e Pedro Lacerda, nos papéis de um casal em processo de separação, e tem produção da Ukbar Filmes.

No festival de Busan está ainda "In the dusk", filme do realizador lituano Sharunas Bartas, com coprodução portuguesa da Terratreme Filmes, numa seleção com `selo` do festival de Cannes.

A 25.ª edição do festival internacional de cinema de Busan decorrerá de 21 a 30 de outubro.