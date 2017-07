Finalista de Belas Artes Fernão Cruz vence Prémio Nacional Arte Jovem 2017

Lusa 05 Jul, 2017, 20:06 | Cultura

O vencedor do prémio, cuja edição deste ano tem o apoio da Fundação Millennium bcp e foi anunciado no CDAP, é aluno da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).

De um total de 134 candidaturas recebidas, o júri do prémio selecionou sete artistas para exporem as suas peças no Carpe Diem Arte e Pesquisa e, entre eles, estava Fernão Cruz, o vencedor.

O prémio consiste numa viagem e estada na cidade de Madrid, no contexto do evento da Feira de Arte Contemporânea ARCO, com o intuito de complementar a formação do premiado com visitas programadas a galerias, museus e outros agentes culturais.

Nesta edição, o júri do galardão foi constituído por Sandra Vieira Jürgens, Jesse James e Pedro Cabrita Reis.

Os jovens selecionados seleção para a exposição da edição do concurso-prémio Nacional Arte Jovem 2017 foram Ana Battaglia Abreu (Escola Superior de Artes e Design-ESAD, Caldas da Rainha), Cláudia Antunes (Centro de Arte e Comunicação Visual-Ar.Co, Lisboa), Diogo da Cruz (Escola Maumaus, Lisboa), Fernão Cruz (FBAUL, Lisboa), Laura Peixoto (FBAUL Lisboa), Marco Moreira (FBAUL, Lisboa), Tiago Orfeu (ESAD, Caldas da Rainha).

De acordo com o regulamento, os critérios da escolha foram a originalidade, criatividade, exequibilidade, relevância temática na contemporaneidade.

Fernão Cruz, nascido em 1995, vive e trabalha em Lisboa, e é finalista do curso de Pintura da FBAUL.

Estudou e trabalhou em Barcelona, entre 2016 e 2017, na Faculdade de Belas Artes (Universitat de Barcelona: Facultat de Belles Arts), e tem vindo a utilizar diferentes técnicas na produção do seu trabalho, como a pintura, escultura, desenho e objeto.

Expõe os seus trabalhos desde 2016, nomeadamente, na Casa das Histórias Paula Rego "Prémio Paula Rego", em Cascais, e na mostra "12 O`clock", em Lisboa.

O CDAP lançou, pela primeira vez, em 2016, este concurso-prémio nacional Arte Jovem, dirigido a alunos dos cursos de artes visuais finalistas nesse ano ou que tivessem terminado os cursos em 2015 ou 2014.

Os objetivos do galardão são, nomeadamente, segundo a organização, "dar a conhecer as propostas dos artistas que acabam de entrar no mundo arte, contribuindo para uma visão mais alargada da produção artística nacional; criar a oportunidade de realizar a primeira exposição de apresentação de trabalho, com acompanhamento curatorial, vendas e catálogo; propor uma dinâmica mais competitiva entre escolas e cativar o mercado da arte, criando novas possibilidades de aquisição por colecionadores e investidores em novos artistas".