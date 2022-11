FINTA partilha oito espetáculos em cinco dias

Na sua 28.ª edição, o FINTA conta com oito espetáculos, uma exposição, um "workshop" e o lançamento de dois novos "Cadernos de Teatro" da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT).A abertura do festival fica marcada pela apresentação da ópera “Rita”, de Donizetti, numa produção adaptada para português pela Versus e Duetos. Depois, será possível assistir a dois espetáculos de texto, nomeadamente "Kiki Van Bethoven", do Teatro Meridional, e "Genoma B", da companhia espanhola Albadulake, que cruzará circo, dança e música.Entre outros espetáculos, o FINTA também se faz fora dos palcos e, nesse âmbito, propõe a visita à exposição "De cena em cena", de Marta Fernandes da Silva.





“Este ano o público poderá usufruir de uma programação diversificada, com espetáculos intensos e inovadores, na qual queremos destacar a qualidade de criações portuguesas e espanholas, celebrando não só teatro ibérico, mas também o teatro na sua transversalidade com outras disciplinas artísticas”, referem os organizadores.