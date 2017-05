FITEI assinala 40 anos com edição dedicada à Memória e Comunidade

Lusa 09 Mai, 2017, 16:44 | Cultura

"Em 2015, a Câmara apoiou o FITEI com 45 mil euros. Este ano, o apoio à coprodução vai ser de 67 mil euros, a que se soma o apoio técnico, de divulgação e cedência de espaços", descreveu o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, na conferência de imprensa de apresentação do evento, justificando o reforço do investimento com a "programação excecional" desta edição do festival.

As estreias de "Macbeth", de Nuno Carinhas (01 a 17 de junho no Teatro Nacional de São João), e de "Filhos do Retorno", de Joana Craveiro (09 e 10 de junho, Teatro do Campo Alegre), a par das estreias nacionais de Campo Minado, da argentina Lola Arias, com a participação de veteranos da guerra das Malvinas (08 e 09 de junho, no Teatro Carlos Alberto), e de "Pájaro", da chilena Trinidad González (02 e 03 de junho, Teatro Rivoli), foram alguns dos espetáculos destacados por Gonçalo Amorim, diretor artístico do FITEI.

A 40.ª edição do FITEI decorre de 01 a 17 de junho, nas cidades do Porto, Matosinhos, Viana do Castelo e Felgueiras, reunindo 320 participantes em 19 espetáculos de quatro países (Portugal, Espanha, Argentina e Chile).

"A programação foi pensada debaixo dos temas Memória e Comunidade, procurando fazer também a celebração do que é o teatro no Porto e em Portugal", olhando "para um país com várias gerações de encenadores", descreveu Gonçalo Amorim.

"Esta é uma edição especial. Há 40 anos de edições ininterruptas deste festival. É o grande festival do Norte. Mesmo nos momentos mais críticos, nunca desistiu. O FITEI está de parabéns, porque são muitos anos a resistir e a trazer o melhor dos conteúdos nacionais e ibero-americanos ao Porto", acrescentou, lamentando não ter, ainda, protocolo assinado com a Direção Geral das Artes para a realização desta edição do FITEI.

A organização assinalou ainda a presença, neste FITEI, de trabalhos dos encenadores Fernando Rubio (Argentina), António Altamirano (Chile) e dos espanhóis Pablo Fidalgo (com a peça "Daniel Faria", a 09 e 10 de junho, no Teatro Rivoli) e Marta Pazos (a companhia Voadora apresenta-se a 03 de junho no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e a 07 de junho, no Palácio do Bolhão, no Porto).

Entre os encenadores portugueses estão João Brites, de O Bando (com "Inferno", a 15, 16 e 17 de junho, no Teatro Carlos Alberto), Tiago Rodrigues, do Teatro Nacional D.Maria II ("António & Cleóptra, a 16 e 17 de junho, no Teatro do Campo Alegre), e a também bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas ("Bacantes -- Prelúdio para uma purga", a 17 de junho no Teatro Rivoli).

"Todo lo que esta a mi lado", de Fernando Rubio, é um dos espetáculos de rua deste FITEI, estando agendado para 03 de junho, no Serralves em Festa, para 10 de junho, no Jardim da Marina de Viana do Castelo, e para 15 de junho, na cobertura da estação de metro da Trindade, no Porto.

"Solange_Uma Conversa de Cabelereiro", de Hugo Cruz, vai estar a 07 e 08 de junho, às 19:30, num cabeleireiro da rua de Santa Catarina, no Porto.

No âmbito da iniciativa de formação "Isto Não é Uma Escola FITEI", o festival inclui, este ano, três `workshops` gratuitos que abordam os temas "dos arquivos e das memórias", destinados a estudantes de artes, com Ana Bigotte Vieira (02 e 03 junho), Lola Arias (06 e 07 de junho) e Joana Craveiro (15 de junho).

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, sublinhou que o FITEI "é um grande património cultural da cidade", tendo resistido "a tudo".

"Decidimos apoiar uma programação que consideramos, a todo o titulo, excecional. Existe um reforço [do investimento] devido à qualidade da programação e ao reconhecimento de que a celebração dos 40 anos deste festival é particularmente relevante", explicou.

Para o autarca, a Câmara deve estar disponível para reforçar os seus apoios quando "há uma programação mais ousada".

"Não quer dizer que, para o ano, [o apoio] seja idêntico. Em função dos desafios que nos são lançados, fazemos uma avaliação. Consideramos que neste caso se justificava. E vai valer a pena. É um grande investimento da cidade, mas vai ser um bom investimento", concluiu.

Este ano, a Câmara vai ainda apoiar com dez mil euros uma edição comemorativa do FITEI.

De acordo com Gonçalo Amorim, o livro, coordenado por Jorge Louraço Figueira, será "um álbum comemorativo, com uma seleção comentada de fotos de alguns dos mais importantes espetáculos do FITEI".