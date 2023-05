FITEI deste ano dedicado ao tema “Trauma e Bravura”

A 46.ª edição começa com “#5 Bochizami”, apresentado no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, levando a palco um espetáculo que Flávia Gusmão criou em torno da ativista cabo-verdiana Samira Pereira (1976-2021), sobre luto e memória, e apresentado também quinta-feira.Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Iracema levam “Cosmos” ao Teatro Carlos Alberto, enquanto “Hamlet”, de Chela de Ferrari, coloca em palco no Teatro Nacional São João um grupo de pessoas com síndrome de Down que partem de Shakespeare para experiências pessoais.O FITEI deste ano apresenta, até dia 21 de maio, 14 espetáculos, sete deles coproduções, apresentados sobretudo no Porto, mas também em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.