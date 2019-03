FITEI e Dias da Dança com edições conjuntas de 24 de abril a 25 de maio

Lusa27 Mar, 2019, 14:54 | Cultura

Ao todo, são 27 os palcos pelos quais os dois festivais vão passar, principalmente no Porto, em Matosinhos e em Vila Nova de Gaia, mas chegando também a Viana do Castelo - estas, as quatro cidades organizadoras -, e ainda a Felgueiras.

A programação foi hoje anunciada, no Dia Mundial do Teatro, no Clube Fenianos Portuenses, em torno de um cenário tropical montado para o efeito, com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a destacar "o dia verdadeiramente especial, histórico para o panorama cultural do Porto e do Norte do país".

Com os dois festivais a manterem "o ADN e a força individual", garantiu Rui Moreira, há ainda mais de quatro dezenas de atividades de formação, para lá de programas paralelos com cinema, música, exposições, debates, conferências e apresentações de livros.

"Porto, Matosinhos, Gaia e Viana podem e devem estar orgulhosos pelo investimento e cooperação dispensados, assim como os produtores de um e outro festival", afirmou o autarca, que rotulou o "DDD+FITEI" como o "maior festival de artes performativas do país e um dos maiores da Europa".

Na sessão estiveram ainda a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que destacou "o gosto muito grande em receber os festivais", mas também as vereadoras da Cultura de Gaia e Viana do Castelo, Paula Carvalhal e Maria José Guerreiro, respetivamente, além de vários representantes dos vários coprodutores, como a associação Dias da Dança ou o presidente da administração do Teatro Nacional São João (TNSJ), Pedro Sobrado.

Na 42.ª edição, o FITEI junta-se assim à quarta iteração do DDD para um mês de programação em reflexão e contacto com a dramaturgia e encenação, no primeiro caso, e às coreografias e dança contemporânea, no segundo, do Brasil.

Arranca primeiro a dança, em 24 de abril, dividindo-se o programa em propostas para palcos convencionais, para o espaço público, em parceria com o Balleteatro no evento "Corpo + Cidade", e um programa formativo. Chega depois a semana "+", que agrega as duas valências.

É neste programa intermédio, de 08 a 12 de maio, que se vão apresentar dez espetáculos de dança e outros dez de teatro, com dezenas de programadores internacionais convidados a assistir, em mais um ponto de ligação entre os dois, para lá do Brasil em foco.

"O DDD e o FITEI já iam dar um foco a artistas brasileiros, mas foi uma coincidência que depois foi sendo alimentada com as discussões que eu e o Gonçalo [Amorim do FITEI] fomos tendo", explicou o diretor artístico do DDD, Tiago Guedes, aos jornalistas.

"A urgência de apresentar artistas brasileiros é uma evidência, e isso não passaria ao lado. É um enorme prazer, mas também uma enorme responsabilidade, trazer estes artistas ao Porto", prosseguiu o programador e coreógrafo.

O diretor artístico do DDD não quis precisar o orçamento, por "ainda não estar fechado", adiantando porém que é "um grande investimento" de todos os envolvidos, enquanto o diretor artístico do FITEI, Gonçalo Amorim, apontou para cerca de "500 mil euros, o mínimo", para a realização do `seu` evento.

A junção dos dois certames agrega 66 espetáculos, ao longo de 32 dias, com mais de 100 récitas e 650 elementos de equipas artísticas e de produção, envolvidos.

Entre os destaques do FITEI contam-se o regresso do argentino Federico León, que mostrou "Las Ideas", em 2016, e agora traz "Yo Escribo, Vos Dibujás", fruto de duas residências artísticas no Porto, mas também a companhia brasileira Lusco-Fusco, com "Tchekhov é um Cogumelo", e "Preto", de Márcio Abreu (Companhia Brasileira de Teatro).

"História Ilustrada do Teatro Português", de Martim Pedroso, "Pela Água", da companhia A Turma, ou "D. Juan Esfaqueado na Avenida da Liberdade", de Pedro Gil, estão entre as produções nacionais.

Com o tema focado no "Brasil descolonizado", de 15 a 25 de maio, o destaque vai para "Democracia", de Felipe Hirsch, mas também "Odisseia", da Cia. Hiato, uma peça com cinco horas de duração, inspirada pelo dramaturgo de São Paulo Leonardo Moreira, ou ainda "Ala dos Criados", produção do Teatrão, com encenação do brasileiro Marco António Rodrigues.

Também o DDD se foca na "dança contemporânea brasileira", com trabalhos de Lia Rodrigues ("Fúria") ou Marcelo Evelin ("A Invenção da Maldade"), além de obras do francês Christian Rizzo, do chinês Tao Dance Theater, da espanhola Amalia Fernández e do italiano Marco D`Agostin, entre outros.

Na produção nacional, o destaque vai para criações de Vera Mantero, Tânia Carvalho e Clara Andermatt, entre outros nomes mais jovens, como Ana Rita Teodoro, Ana Isabel Castro e Flávio Rodrigues.

As peças vão passar por palcos como o Teatro Municipal Rivoli, o TNSJ, o Teatro Constantino Nery, o Armazém 22, o Municipal Sá de Miranda ou sítios menos convencionais, como os Fenianos Portuenses ou o Guindalense F.C.