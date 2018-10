Flautista João Vidinha lança álbum de inéditos de novos compositores portugueses

Lusa24 Out, 2018, 15:48 | Cultura

"Este projeto consiste na reunião de cinco compositores portugueses que foram desafiados a escrever uma peça para flauta, preferencialmente com eletrónica e sem tema específico; apenas uma ideia motivada por uma conversa entre amigos, em que o único elo de ligação entre nós fosse o de compositor-intérprete/editor", explicou à agência Lusa o flautista.

Além das peças resultantes do desafio que o músico fez a cinco compositores portugueses, o CD inclui, como faixas extra, "O motivo da menina Laite", de André M. Santos, que venceu, em 2016, o concurso de edição Newly Published Music Competition, organizado pela Associação Nacional de Flauta dos Estados Unidos, e "Camping in my Body", de Francisca Martins, "uma obra eletrónica composta a partir das obras para flauta solo presentes neste disco", explicou o músico.

O CD é apresentado na quinta-feira, às 19:00, na livraria Ler Devagar, no complexo LxFactory, em Lisboa.

"O objetivo mais complexo deste projeto -- mas mais desafiador -- é o de levar esta música a inspirar uma peça de teatro", afirmou João Vidinha que acrescentou: "A combinação destas duas áreas artísticas traz benefícios a ambas, mostrando que podem funcionar de maneira inversa: em vez de o texto inspirar a música, a música inspira a criação teatral".

Para o músico de 34 anos, que toca numa flauta de prata "Bernhard Hammig", com um lefreQue dourado, "é fundamental haver um percurso completo para uma obra musical com os seguintes passos: criação, publicação, interpretação, gravação e comercialização".

"Como flautista, acompanho o que cada compositor faz para o instrumento e este desafio surgiu de forma natural, quer para os compositores, quer para mim, já que senti a necessidade de colocar toda a aprendizagem dos últimos anos à prova", afirmou.

Além de André M. Santos, de quem gravou também "Fricções para Flauta e Eletrónica", e Francisca Martins, os compositores "desafiados" foram Bybo Peixoto de Pinho ("#5 Letters to Wolfgang for Flauta solo"), Ângela da Ponte ("O Oráculo de Delfos para Flauta e Eletrónica"), Filipe Lopes ("Variações sobre Espaço #4 para Flauta, Suporte fixo e Eletrónica em Tempo Real"), e Catarina Bispo ("Reencontros num Jardim Efémero para Flauta solo").

Nascido em Lisboa, João Vidinha começou a tocar flauta na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, com Anthony Pringsheim, e prosseguiu os estudos na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), com o mesmo professor, e concluiu o primeiro mestrado em Música, no Real Conservatório de Amesterdão, seguindo-se, em 2016, outro mestrado, em Ensino da Música na ESML.

O flautista participou em `masterclasses` de Emily Beynon, Kersten McCall, Jed Wentz, Wil Offermans, András Adórjan, Vincent Cortvrint, Jaime Martín, Carin Levine, Irmela Bossler, Félix Renggli e Carlos Bruneel.

João Vidinha é músico da Orquestra Sinfónica Portuguesa, da Orquestra de Câmara Cascais Oeiras, faz parte da Orquestra Sinfónica Juvenil, e colabora, entre outras, com RBO Sinfonia, a Orquestra Sinfónica de Amesterdão e o Zephyros Woodwind Quintet.