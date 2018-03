"Foge" e "Chama-me Pelo Teu Nome" vencem melhores argumentos

Lusa05 Mar, 2018, 09:20 | Cultura

É o primeiro Óscar atribuído a "Chama-me pelo Teu Nome", filme que explora o despertar da sexualidade, protagonizado pelo nomeado a melhor ator principal Thimotée Chalamet.

James Ivory começou por reconhecer o escritor André Aciman, também presente na cerimónia, e a sua "história sobre a beleza do primeiro amor, seja ele heterossexual, gay ou algo no meio".

Agradeceu também ao "sensível" realizador" Luca Guadagnino e aos atores, "sem os quais não estaria naquele palco".

"Get Out" é o primeiro filme de Jordan Peele, o primeiro negro em 90 anos nomeado a três Óscares com o mesmo filme, feito referido no início da cerimónia pelo anfitrião Jimmy Kimmel.

"Isto significa muito para mim", disse no início do discurso, admitindo que parou de escrever o argumento mais de 20 vezes por achar que "não resultaria", mas que, se alguém acreditasse nele, "poderia levantar a sua voz", e assim o fez.

O filme, que é também uma sátira, aproveita-se do horror para abordar a questão racial.