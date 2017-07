Foo Fighters, Depeche Mode, The XX e outros cem concertos no NOS Alive 2017

Lusa 04 Jul, 2017, 07:32 | Cultura

As 55 mil pessoas que vão passar na quinta-feira o pórtico do Passeio Marítimo de Algés irão encontrar um recinto sem grandes alterações no figurino, com sete palcos para acolher música e comédia.

A organização aconselha os espectadores a traçarem um rumo e a fazerem escolhas no festival, porque haverá sobreposição de artistas e concertos em simultâneo.

Os cabeças-de-cartaz já estiveram todos em edições anteriores deste festival, mas regressam em momento de novas digressões internacionais e impulsionados por novos álbuns.

Os britânicos Depeche Mode - que ficam ainda com os créditos da banda mais antiga desta edição - estiveram em Algés em 2013 e pisam agora o mesmo palco no sábado, sob o pretexto do álbum "Spirit".

O trio britânico The XX tem andado na estrada com o álbum "I see you" e passa por Algés na quinta-feira, sete anos depois da última atuação no festival.

Os norte-americanos Foo Fighters têm muita matéria-prima antiga para revisitar em palco, mas está anunciado para setembro um novo registo, "Concrete and Gold", que poderá entrar no alinhamento do concerto de sexta-feira no Alive. É um regresso à casa onde estiveram em 2011.

A par destas três atuações, há uma mão cheia de revisitações de artistas junto do público português.

Na quinta-feira dão-se os casos dos franceses Phoenix, Alt-J, Royal Blood ou Ryan Adams, na sexta-feira, dos The Kills, The Cult, Savages, Warpaint e Local Natives e, no sábado, dos Kodaline, Imagine Dragons, Peaches, Spoon e Fleet Foxes.

Ainda assim, é possível descobrir alguma estreias, como a do norte-americano Benjamin Booker, autor de dois álbuns retro-blues rock, e dos australianos The Avalanches, a cumprirem vinte anos com apenas com dois registos. Ambos atuam no sábado.

Este ano regista-se ainda uma relevante investida de música portuguesa, transversal a todos os palcos.

No palco maior, ao final da tarde, estarão os You Can`t win Charlie Brown (quinta-feira), Tiago Bettencourt (sexta-feira) e Black Mamba (sábado).

Destaque ainda para o palco Clubbing, que acolherá, entre outros, Batida, o rapper Karlon, as Pega Monstro, os Bispo e Modernos - ligados aos Capitão Fausto -, Marvel Lima, Mike El Nite e a Discotexas Band.

O Coreto terá este ano curadoria da Arruada, propondo Lince, Golden Slumbers, Duquesa, o guitarrista Filho da Mãe, Riot ou Filipe Sambado.

No palco Fado Café é esperada a atuação, entre outros, da fadista Carminho, do guitarrista Mário Pacheco e, mais fora do universo do fado, do músico Miguel Araújo.

Aldo Lima, Salvador Matinha e Nilton são três nomes do palco Comédia.

Toda a programação do festival, que está esgotado há três meses, pode ser consultada em www.nosalive.com.