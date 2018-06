Foreign Poetry nasceu em Londres, gravou em Lisboa e estreou-se no Porto

Lusa08 Jun, 2018, 20:58 | Cultura

A banda, que já gravou várias faixas do álbum de estreia, "Grace and Error on the Edge of Now", previsto para outubro, num estúdio em Lisboa, com a chancela da editora Pataca Discos, foi um dos primeiros projetos a atuar na quinta-feira no festival, pelas 17:30, a par dos lusos Fogo Fogo.

Danny e Moritz conheceram-se em 2011, contaram em entrevista à agência Lusa, quando ambos estavam envolvidos em projetos diferentes, tendo em comum a amizade do português Luís Nunes, conhecido como Benjamim no mundo da música.

Depois de se afastarem durante seis meses, os dois juntaram-se para "conversar e trabalhar em algumas músicas", mesmo que muito desse trabalho fosse feito "à distância, pela Internet".

"Começámos a trabalhar em músicas que nem sequer vieram parar ao disco, na altura nem sabíamos que íamos gravar um álbum. Trabalho sem grande objetivo ou propósito, só a fazer música", explicou Moritz.

O austríaco visitou Lisboa "em agosto de 2017", quando Benjamim o apresentou à Pataca Discos, que os convidou para uma sessão de estúdio, no culminar de um "processo orgânico de fazer música só pelo amor à música".

"Temos uma boa química musical, mesmo que sejamos como um diagrama de Venn, com algo no meio em comum e depois estilos muito opostos. Isso ajudou a desafiarmo-nos um ao outro", afirma Danny.

O inglês admitiu ter sentido "muitos nervos" na atuação de quarta-feira, no Maus Hábitos, no Porto, uma espécie de `aquecimento` para o Primavera Sound, onde quase vieram como espetadores e não artistas.

"Quando estivemos em Portugal a trabalhar no álbum, fomos convidados pela Pataca para assistir ao festival - é política comum com novos artistas. Ficámos todos contentes", revelou Moritz, enquanto Danny reforçou a ideia de que a dupla é "muito sortuda, mesmo com imenso trabalho", por ter tido a "grande oportunidade" de atuar no festival.

Moritz descreve a sonoridade da banda como "honesta", entre o lado "muito vulnerável" e uma aprendizagem que salta para as faixas, enquanto Danny reforça o facto de existirem nas músicas "mais do que uma camada de significado, não só o que se passa no mundo mas também um lado mais pessoal".

"Pensamos que é algo muito humano, como o sentido da memória e uma forma muito terrena de existir, e um outro lado mais futurista ou espacial, em termos sónicos", explicou o austríaco.

Moritz descreveu "uma paisagem sonora, vasta e grande, de montanhas grandes a uma cidade, e isso está lá [na música], mostra que o trabalho foi feito em espaços diferentes e isso é refletido na música".

Ao vivo, há "algumas diferenças", mas a ideia é a de "replicar a estética sonora", sendo que, ao lado do duo, estão Samuel Pert, Dan Rainey e Alice Padrón, nos concertos.

A Pataca Discos já disponibilizou `online` as faixas "MHL" e Sparks, e o grupo pretende focar a marcação de uma digressão, com concertos, tanto em Portugal como em Inglaterra, onde ambos residem, para o próximo verão, em 2019, após terem lançado o disco de estreia.

No Primavera Sound, Danny gostava de poder ver Nick Cave, um `vizinho`, já que ambos vivem em Brighton, bem como "algumas das coisas da nova onda de `hip hop`, como Vince Staples", além de Thundercat, enquanto Moritz elege também o australiano, Grizzly Bear e The War on Drugs.

A sétima edição do NOS Primavera Sound no Porto realiza-se de quinta-feira a sábado, com nomes como A$AP Rocky, Fever Ray, Vince Staples ou Grizzly Bear na sexta-feira.

O sábado conta com Nick Cave & The Bad Seeds, Public Service Broadcasting, Mogwai ou The War on Drugs, entre outros.