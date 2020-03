Fórum Cidadania Lx critica intervenção no interior da Sé de Lisboa

A intervenção no interior foi feita "num total secretismo" e o que se encontra "é uma barraca" de venda de bilhetes na entrada e, do outro lado, uma loja, "bastante grandes, e que adulteram a visão do monumento", disse à agência Lusa Miguel de Sepúlveda Velloso, do Fórum.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em resposta à Lusa, por escrito, afirmou que não foi consultada sobre esta intervenção. "A referida intervenção no interior da Sé, efetuada pelo Cabido da Sé de Lisboa, não teve o parecer vinculativo da DGPC", lê-se na resposta enviada.

"A DGPC tomou conhecimento da referida intervenção através de uma denúncia recente. Perante os factos relatados, esta Direção-Geral remeteu ao Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa um ofício solicitando os devidos esclarecimentos sobre a intervenção em causa dando conta da necessidade de [a] submeter a parecer nos termos legais, já que estamos perante um imóvel classificado como Monumento Nacional e que, por conseguinte, qualquer intervenção está sujeita a parecer obrigatório desta Direção Geral", acrescenta a tutela.

Em causa estão sobretudo baias que impedem o acesso à zona de oração, instalações de caráter comercial dentro do templo (bilheteira, loja), painéis iluminados, de grandes dimensões, nas paredes, e estruturas de metal (alumínio) que revestem colunas do edifício.

O Cabido da Sé de Lisboa, por seu lado, disse à Lusa, igualmente por escrito, que, "desde 1155", tem garantido a salvaguarda e a preservação do edifício, tendo sempre em conta outras opiniões sobre a gestão, embora lhe caiba decidir.

Estas intervenções, em particular, decorreram à margem da obra adjudicada pelo Cabido da Sé Metropolitana de Lisboa, no âmbito de um protocolo assinado em 2012, com a DGPC e a Câmara Municipal de Lisboa que, no entanto, também mereceu reparos do Fórum Cidadania LX, nomeadamente a construção de um torreão com azulejos espelhados, na área dos claustros.

De acordo com o Fórum Cidadania, passando o vestíbulo da Sé, o acesso à zona de oração está vedado por uma baia. O católico que queira rezar não encontra um banco para se sentar ou um espaço reservado para orar, apesar dos muitos avisos de que é um templo e se deve manter silêncio e uma certa compostura.

Na mesma área de entrada, ainda segundo o fórum, encontra-se uma estrutura em ferro onde se podem colocar velas, embora não haja acesso ao altar-mor ou a outra a capela, ou mesmo à sacristia. O único acesso livre é à capela de Bartolomeu Joanes, situada imediatamente à esquerda da entrada principal.

Velloso referiu ainda o facto de parte das colunas do templo ter sido revestida de alumínio, o que "não permite uma leitura completa" da natureza do edifício.

O Fórum também critica os painéis informativos que "são do tamanho de portas". "A Sé é uma igreja-fortaleza [o que] obriga a ter uma certa contenção", sublinhou Velloso, afirmando que o cardeal-patriarca "parece esquecer-se disso".

Miguel de Sepúlveda Velloso advertiu igualmente que as obras em curso têm "uma forte marca de autor", no "único claustro gótico" da capital, contrariando o discurso ancestral do edifício.

Segundo Velloso está previsto a construção, na zona do claustro, de um torreão com azulejos espelhados, para suportar uma escada.

Esta obra decorre já no âmbito do protocolo de 2012, com a DGPC e a Câmara de Lisboa, tendo sido adjudicada pelo valor de 4.106.231 euros, em janeiro de 2018, com um prazo de 450 dias para a sua conclusão, sendo a sua fiscalização garantida pela DGPC. Teve também uma candidatura aprovada aos Fundos Europeus 20/20.

No que diz respeito especificamente a esta obra, a DGPC esclarece que o "torreão com azulejos espelhados, [se] trata do núcleo da escada de acesso entre o claustro superior e o claustro inferior. Esta nova escada apresenta a dimensão considerada necessária para garantir as adequadas condições de segurança e é arquitetonicamente assumida como um elemento contemporâneo revestido com azulejos artesanais curvos espelhados".

O projeto é do arquiteto Adalberto Dias, e inclui a instalação de um núcleo arqueológico e a recuperação do claustro.

No âmbito do protocolo, "foi efetuado um prolongado trabalho de reflexão, que teve o seu início em 2013 com a apresentação de um Estudo Prévio de Arquitetura elaborado na sequência do Estudo histórico realizado", esclarece a DGPC.

Segundo esta direção, "as intervenções previstas nesse estudo prévio tiveram como principal objetivo a recuperação e a valorização do claustro da Sé Patriarcal, repondo a sua leitura na íntegra, promovendo a consolidação estrutural do monumento, a musealização das ruínas arqueológicas existentes e a conservação e restauro de todo o Claustro inferior, das Capelas e do património integrado".

A escolha do gabinete de arquitetura foi do Cabido da Sé, grupo de sacerdotes que exerce os serviços eclesiais atribuídos pelo Código de Direito Canónico, no âmbito da Diocese de Lisboa.

Para este responsável do Fórum Cidadania, o facto de o monumento ter tido várias intervenções ao longo dos séculos "não é desculpa" para qualquer tipo de intervenção.

"Mexe-se, mas consentaneamente com o que já lá estava, senão qualquer dia pode-se fazer um arranha-céus" no meio de um monumento, argumentou.

"O Cabido faz o que quer e que lhe apetece, o cardeal também, pois não se consegue ter acesso ao processo, não consegue saber-se como foram aplicados os fundos do `Horizonte 20/20", disse Miguel de Sepúlveda Velloso.

Para o Fórum Cidadania "há um conjunto de coisas a precisar de um esclarecimento cabal de quem encomendou a obra", ou seja, o Cabido da Sé Metropolitana de Lisboa. Mas estende também as críticas à DGPC, por não facultar o projeto das obras no claustro.

"A única coisa que conseguimos foi uma reunião com o Cabido da Sé e o arquiteto. De resto, as autorizações, o processo de escolha da equipa, os diversos projetos que, eventualmente, tenham vindo a concurso, nada disso nos foi facultado. Nada se soube nem se saberá", afirmou Velloso.

Para o responsável, esta atitude é justificada porque "se parte do princípio de que a massa crítica é inexistente em Portugal e se pode fazer o que quer, e quem põe em causa o `stau quo` e as equipas projetistas é queimado em praça pública".

O Fórum lamenta nunca ter conseguido marcar uma reunião com o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, sobre este assunto. "Nunca se dignou a receber-nos", enfatizou.

"A Sé é um monumento nacional e a principal igreja da cidade e não é um arquiteto no seu atelier que vai decidir, com uma marca de autor, [o que fazer] num claustro que é único na cidade, só porque no passado houve uma ou outra intervenção. Por essa lógica, vamos sempre mexer nos monumentos, porque houve alguém que mexeu antes de nós".

O deão do cabido da Sé Metropolitana de Lisboa, Francisco José Tito Espinheira, em declarações à Lusa, também por escrito, por seu lado, recordou que, "desde 1155, o Cabido da Sé de Lisboa tem garantido a salvaguarda, da custódia e a preservação do edifício que desde a origem é destinado ao culto católico e assim se tem mantido. Se a opinião de outros acerca da gestão do edifício, nunca menosprezada, mas sempre apreciada e valorada, não coincidir com a do Cabido, é a este que cabe decidir".

A sacristia, reconheceu o sacerdote, "ainda não está aberta ao público, como nunca esteve", mas "está nos projetos do Cabido, logo que seja possível e conveniente, abri-la".

"Se alguma coisa estiver a ferir alguma lei quer canónica, quer civil aplicável ao caso da Sé, agradeço que nos seja apontada para corrigirmos, se é uma questão subjetiva de ponto de vista ou de gostos, então devo dizer uma vez mais que a decisão é do Cabido e, no que for caso disso, tendo em conta as orientações e determinações da DGPC", acrescentou o sacerdote.

"Acerca da perda do direito dos católicos irem orar à Sé, é totalmente falsa", garantiu. "Muito pelo contrário, agora o ambiente da Sé é um ambiente de recolhimento e, uma vez distinguido quem quer simplesmente fazer uma visita de caráter turística, ou cultural de quem quer, mesmo juntando isso, a visita devota para orar, estes têm livre acesso quer ao corpo da Igreja, quer à Capela do Santíssimo Sacramento", esclarece o deão.

Quanto às missas, "de terça-feira a sábado são às 18:30, na Capela do Santíssimo Sacramento, exceto ao sábado que são no altar principal, e ao domingo são às 11:30 e às 19:00, e as visitas terminam às 18:00 nos dias feriais, e ao domingo não há visitas turísticas", esclarece Francisco Espinheira.

O deão refere ainda a gentrificação do centro histórico da capital, como causa da redução da assiduidade dos crentes às igrejas.