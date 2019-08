Fórum de Gaia arranca a 11 de setembro à procura de soluções para a sustentabilidade

Lusa12 Ago, 2019, 18:29 | Cultura

Em comunicado, a Câmara de Gaia, distrito do Porto, aponta que a terceira edição do FIGaia tem a sessão de abertura agendada para 11 de setembro, reunindo oradores nacionais e internacionais para debater o tema do desenvolvimento sustentável.

"O objetivo é afirmar Vila Nova de Gaia como ponto de encontro para o Mundo e criar um espaço de reflexão cívica e promover uma dialética local-global, convidando todos os cidadãos a participar", lê-se na nota.

A conferência contará com Michael Sutton, presidente dos Goldman Awards, galardão conhecido como o "Nobel do Ambiente" que, a partir das 10:00, se junta ao presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

A autarquia também confirmou a presença do presidente do Instituto Padre António Vieira (IPAV), Rui Marques, bem como do presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Filipe Duarte Santos.

"Esta sessão assinala o arranque de 11 dias de discussão sobre a criação de soluções para a sustentabilidade", refere a autarquia, garantindo que o FIGaia terá nomes de relevo nacional e internacional e um programa com debates, conferências e outras iniciativas.

A 31 de julho, na cerimónia de apresentação deste Fórum Internacional, a vereadora da Cultura de Gaia, Paula Carvalhal, explicou o porquê desta aposta, lembrando que "a sustentabilidade é um tema do qual ninguém se pode alhear".

A coordenadora do projeto, Ana Carvalho, destacou que "um dos objetivos deste fórum é a intervenção no território, o deixar marca".

Com grande parte das iniciativas de entrada gratuita, foi anunciado que só os espetáculos de interior serão pagos com preços que variam entre os dois e os 10 euros.