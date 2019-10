Fórum do Futuro sobre "Travessias" recebe Danny Glover e Chimamanda Ngozi Adichie

Lusa10 Out, 2019, 17:54 | Cultura

A programação apresentada hoje parte da "efeméride dos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação por Fernão de Magalhães e, adotando simbolicamente como título `Crossings/Travessias`, repensa este acontecimento e os seus múltiplos efeitos de uma forma alargada, a nível histórico, político e cultural".

Logo no primeiro dia, 03 de novembro, o grande auditório do Rivoli recebe a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, cujo livro "Meio sol amarelo" foi recentemente considerado pelo Guardian como o 10.º melhor do século XXI, para uma conversa com a jornalista Joana Gorjão Henriques.

No mesmo dia, os artistas Kevin Beasley e Ralph Lemon apresentam a performance "RANT", no Palácio dos Correios.

O dia 04 de novembro é integralmente composto por participantes brasileiros, a começar pelo artista Ernesto Neto, seguindo-se a performance "Oh! Rage", de Calixto Neto, antes de uma conversa sobre "A luta pelo território e a destruição da Amazónia", entre ativista Sônia Guajajara e Ernesto Neto.

Um dia depois, o Rivoli recebe o artista Naeem Mohaiemen, nomeado para o prémio Turner 2018, antes da diretora para as Políticas de Envolvimento da African Wildlife Foundation. A noite encerra com o ator e ativista Danny Glover, à conversa com John Akomfrah, sobre "Escravatura, justiça, reparações: A história por fechar".

Até dia 09 de novembro, o Porto vai acolher nomes que vão da artista brasileira Vivian Caccuri, da professora da Universidade de York, em Toronto, Christina Sharpe, da música Lafawndah (que atua na Casa da Música no dia 06), da artista Wu Tsang, da antropóloga Elizabeth A. Povinelli, à ativista ambiental Vandana Shiva, passando pelo vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Arte de Veneza deste ano, Arthur Jafa, entre muitos outros.

O Fórum do Futuro vai também apresentar "um projeto fílmico desenvolvido em colaboração com o aclamado poeta e académico Fred Moten, figura seminal nos estudos afroamericanos e no debate sobre direitos e movimentos de reparação".

"Violência imposta a pessoas e à natureza, processos de subjugação e subalternidade, amor a causas e oposição a preconceitos, solidariedade entre povos e reposição de valores de justiça e dignidade: estas são algumas das questões centrais do Fórum do Futuro 2019", pode ler-se no programa.

A edição deste ano do Fórum do Futuro foi concebida por uma equipa composta pela editora da art-agenda Filipa Ramos, pelo programador cultural Gareth Evans, pelo diretor artístico do Fórum do Futuro, Guilherme Blanc, e pelo artista John Akomfrah.