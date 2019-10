Fórum do Património quer mais união e cidadania na defesa do setor

Trata-se da segunda edição do Fórum do Património -- a primeira realizou-se em 2017 -, que este ano tem como tema "cidadania e associativismo pelo património", anunciaram os promotores da iniciativa, que reúne dezenas de organizações não-governamentais (ONG) do património Cultural.

"O modelo de crescimento económico baseado na ligação entre Turismo/Imobiliário/Construção, tem colocado desafios importantes para a manutenção do formato tradicional de salvaguarda do património cultural", afirmam, em comunicado, acrescentando que em causa estão não só "processos de gentrificação, desertificação dos centros históricos urbanos e de alteração de paisagens culturais, mas também o reconhecimento da inoperância das entidades tutelares para dar cumprimento ao que está disposto na legislação portuguesa".

Os cidadãos foram os primeiros a chamar a atenção para os impactos negativos deste modelo (assente na massificação do turismo e na pressão imobiliária) nas comunidades e no seu património, e alertaram "para a precariedade e insustentabilidade do desenvolvimento económico assente neste paradigma".

Assim, em 2017 realizou-se o primeiro Fórum do Património, que reuniu em Lisboa cerca de quarenta associações vocacionadas para a defesa do Património, vindas de todo o país, que aprovaram por unanimidade a criação de "um programa de ação para promover uma mudança que se impõe".

Este ano, o Fórum do Património volta a reunir-se, desta vez no edifício da reitoria da Universidade de Aveiro, porque considera que "o património cultural não está a salvo de profundas alterações na sua materialidade, sentido e uso".

Neste âmbito, as ONG querem convocar todos, em particular os mais jovens, a "uma resistência ativa contra a turistificação e a gentrificação" das cidades e a "desvalorização e delapidação" da herança cultural construída.

O Fórum do Património é constituído pela maioria das Organizações Não Governamentais (ONG) do Património que se encontram ativas em Portugal, subscritoras da Declaração Final do encontro realizado em 10 de abril de 2017 na Sociedade de Geografia de Lisboa.

O fórum é dirigido por uma comissão constituída por sete organizações: GECoRPA -- Grémio do Património, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, Associação Portuguesa de Casas Antigas, Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e a Proteção do Património, Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém e Fórum Cidadania Lx.