Fórum "Gaia todo um Mundo" arranca quinta-feira com 50 horas de programação

Lusa 14 Jun, 2017, 11:19 | Cultura

São cerca de 70 ações divididas entre espetáculos, conferências, intervenções artísticas e animação no espaço público, sendo a maior parte de acesso livre, vinca a organização.

O circuito, que tem como o epicentro o Corpus Christi, faz-se entre o largo Miguel Bombarda e o da Batalha de Aljubarrota, percorrendo ruas centenárias como a Sete Passadas, Direita ou Sampaio Bruno, somando-se locais como o Armazém 22 ou o espaço Zé da Micha.

Num programa de quatro dias, destacam-se na área da música nomes como Omar Souleyman, Sensible Soccers, Bitori, Mbye Ebrima Quarteto, Octa Push, Ginger and The Ghost, Luca Argel, Nadine Khouri e Bonga.

Já o "pensar" contará, entre outros, com o cambojano Leng Ouch, vencedor do Goldman Prize 2016, considerados os prémios "Nobel" do ambiente, e o britânico Geoffrey Lan, apontado como o mais consagrado jornalista em assuntos ambientais.

A organização estima que estejam presentes artistas e pensadores de países como Angola, Nova Zelândia, Brasil, Síria, Austrália, Islândia, Gâmbia, entre mais de 20 nacionalidades dos cinco continentes.

O objetivo é debater e abordar o tema das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável, sendo que dados divulgados pela organização, que citam a Agência Europeia do Ambiente, referem que o sul da Europa vai ser uma das regiões mais atingidas pelas mudanças do clima.

Já a norte-americana NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), também citada, considera "plausível" um aumento do nível das águas de dois a três metros até 2100.

Na apresentação do evento, o presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, também somou como objetivo do evento "a criação de públicos, sem descurar o envolvimento da comunidade local.

"Queremos uma simbiose o mais perfeita possível entre o turismo e o contexto local", disse o autarca que também revelou a vontade de tornar este fórum internacional "regular", reavivando a "função cosmopolita" do centro histórico de Gaia, distrito do Porto.