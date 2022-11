Fotógrafa chinesa vence concurso "Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras 2022"

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, Xiu Liu venceu o concurso "Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras 2022" com o `portfólio` intitulado "Fairyland in Dream", composto por "um conjunto de fotografias recolhidas na China".

"Nesta edição de 2022 foram submetidos cerca de 700 `portfolios`, oriundos de mais 70 países. China, Espanha, Irão, Bangladesh, Índia, Turquia, Vietnam, Itália, Alemanha foram os países dos premiados da 11.ª edição do concurso", referiu a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

O concurso premiou, nos vários temas, mais 16 fotógrafos estrangeiros.

No tema "Património natural, paisagens e biodiversidade" o vencedor foi Alok Avinash (Índia) e foram entregues menções honrosas a Arturo López Illana (Espanha), Bin Jiang (China) e Alberto (Itália).

Na temática "Espaços rurais, agricultura e povoamento" o "prémio tema" foi para Antonio Aragón Renuncio (Espanha) e as menções honrosas atribuídas a Huong Thuy (Vietnam), Mario Berga e Irene Sánchez Alonso (Espanha).

Aly Song (China) venceu no tema "Cidade e processos de urbanização" e Asghar Khamseh e Seyed Ali Hosseinifar (Irão) e Ziaul Huque (Bangladesh) foram distinguidos com menções honrosas.

Por fim, na vertente "Cultura e sociedade: diversidade cultural e inclusão social" venceu Aytaç Ünal (Turquia) e atribuídas menções honrosas a Arez Ghaderi (Alemanha), Rakibul Alam Khan (Bangladesh) e Shun Zhang (China).

A autarquia da Guarda referiu, na mesma nota, que os resultados da edição de 2022 "reafirmam a importância qualitativa e quantitativa" que o concurso promovido pelo CEI tem vindo a granjear, sendo reconhecido "como um dos principais concursos de fotografia a nível nacional".

O projeto "Transversalidades - Fotografias Sem Fronteira" teve início em 2011 com o objetivo de "sublinhar o valor estético, documental e pedagógico da fotografia para valorizar territórios com menos visibilidade e de fomentar o diálogo entre territórios, pessoas e instituições pessoas e instituições que se encontram dispersas pelas amplas geografias do planeta".

As fotografias vencedoras podem ser apreciadas no `site `do CEI (em www.cei.pt/tranversalidades).

A exposição e lançamento do catálogo relativo à edição de 2022 terá lugar na Galeria de Arte do Teatro Municipal da Guarda, no dia 16 de dezembro, às 18:00.

O CEI é uma associação transfronteiriça criada a partir de um desafio lançado pelo ensaísta Eduardo Lourenço (1923 -2020), natural de São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, na sessão solene comemorativa do Oitavo Centenário do Foral da Guarda, em 1999.

Surgiu em resultado de uma parceria que envolveu, inicialmente, a Câmara Municipal da Guarda e as universidades de Coimbra e de Salamanca (Espanha) e, mais tarde, o Instituto Politécnico da Guarda.

O CEI também atribui o Prémio Eduardo Loureço (para galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas") e o Prémio CEI-IIT - Investigação, Inovação e Território (que incentiva "novas valias e abordagens territoriais inovadoras").