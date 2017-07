Fotografia radical do artista brasileiro Geraldo de Barros exposta em Lisboa

Lusa 11 Jul, 2017, 12:48 | Cultura

De acordo com a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, a exposição é apresentada em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, integrada na programação da Passado e Presente -- Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017.

Intitulada "Geraldo de Barros, Fotoformas e Sobras", a exposição é comissariada por Michel Favre, e apresenta parte da coleção do Arquivo Geraldo de Barros, sediado em Genebra, na Suíça, dando a conhecer a obra de um dos mais radicais e fundamentais artistas da modernidade brasileira, segundo a organização.

Geraldo de Barros (1923-1998), nascido em São Paulo, no Brasil, "foi um artista múltiplo, um permanente experimentador, um artista comprometido com a arte de intervenção através dos muitos movimentos em que participou".

Exemplo dessa atividade foi a comunidade de trabalho UNILABOR, no Brasil, recorda a organização, "que alterou os processos de produção tradicionais de mobiliário, de modo a beneficiar os trabalhadores e os clientes".

Foi um ativista em vários coletivos de artistas brasileiros, como o Grupo XV, nos anos de 1940, o grupo de arte concreta Ruptura, em 1952, a comunidade de trabalho e fábrica de móveis UNILABOR e o Grupo Rex, na década de 1960.

A organização cita a historiadora de arte Ana Maria Belluzzo, para quem Geraldo de Barros "foi um artista plural que inventou uma poética própria - pintando, desenhando móveis, criando cartazes para cinema e logótipos, realizando fotografias - e com ela marcou profundamente o Brasil do pós-Guerra, até ao final da sua vida".

As séries apresentadas nesta exposição são a representação mais expressiva da fotografia abstrata criada por Geraldo de Barros, e correspondem a dois períodos em que a fotografia foi o centro da sua atividade como artista.

"Fotoformas" é uma série iniciada em 1946 e que tem o seu expoente na exposição no Museu de Arte de São Paulo, apresentada em janeiro de 1951, com museografia de Lina Bo Bardi, e constituiu um momento iconoclasta na sociedade paulistana de então.

Na opinião da filha, a artista Fabiana de Barros, o fotógrafo fez tábua rasa do que era fotografia e seguiu o caminho contrário ao recomendado no manual de fotografar: fotografou a contra-luz, sobrepôs e manipulou os negativos, alterou tempos de exposição e foi abandonando o retrato figurativo, o que lhe valeu ser identificado pelo crítico belga Léon Degand, chegado em 1948 ao Brasil, "um pioneiro do abstracionismo contra o figurativismo ultrapassado".

É determinante para o trabalho de Barros o contacto com a obra de Max Bill, em 1950, nomeadamente pela dimensão construtiva, razão que o leva a viajar para a Suíça em 1951, e depois para Ulm, na Alemanha, para estudar com Otl Aicher os fundamentos do design gráfico.

Após uma carreira em pintura e desenho de mobiliário, de uma forma industrial, até os anos de 1980, Barros regressou à fotografia, ou, mais precisamente, à reinvenção do trabalho das imagens a partir das fotografias, com a série "Sobras", em 1996, dois anos antes de morrer.

Estas suas últimas obras são feitas a partir de negativos do arquivo pessoal do artista, recortados e montados sobre placas de vidro e depois pintados com tinta-da-china e enquadrados por fita adesiva.

A exposição estará patente no Museu Vieira da Silva até ao próximo dia 17 de setembro.