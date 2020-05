Fotógrafo expõe `online` vulnerabilidade financeira dos empresários de diversões itinerantes

Em https://somositinerantes.myportfolio.com/work, Luís Mateus pretende "dar a conhecer os problemas destes empresários, que são na maioria famílias, que estão sem rendimentos" por causa do cancelamento de festas, romarias e eventos.

"São pequenas empresas familiares que estão em dificuldades. As últimas feiras que fizeram foi em outubro/novembro", recorda o fotógrafo, em declarações à agência Lusa, salientando que a atividade ia arrancar em março não fosse o surgimento da pandemia provocada pelo novo coranavírus.

Para já, a página apresenta fotografias de empresários da região Centro, mas o objetivo é estender o projeto para o Norte, publicando imagens das famílias dos empresários daquela zona.

O objetivo "é alertar para a situação que estão a passar", numa atividade que "arrisca mais de um ano de paragem".

"É uma boa iniciativa, que tenta demonstrar as famílias destes setor em situação de inatividade", sublinhou, por seu lado, o presidente a Associação Portuguesa de Empresas de Diversão (APED), Francisco Bernardo.

O dirigente salienta que os empresários e as suas famílias estão a viver uma "situação dramática", pelo que "todas as iniciativas são válidas para apoiar e dar visibilidade" ao panorama atual.

A APED tem reclamado medidas de apoio do Governo para "o período de carência" das empresas de diversão itinerantes devido à falta de meios de subsistência, tendo já reunido na semana passada com o secretário de Estado do Comércio, João Torres.

Segundo Francisco Bernardo, para quinta-feira está agendada outra reunião, desta vez com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para debater a suspensão de impostos e taxas e a questão do IVA no setor.

A APED, com sede em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, agrega cerca de 800 empresas, na sua maioria familiares, que dependem ativamente da realização e organização de eventos (festas, feiras e romarias).