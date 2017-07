Fotógrafo Pedro Letria distinguido com o Prémio António Quadros 2017

Lusa 20 Jul, 2017, 14:52 | Cultura

O júri foi presidido por Paulo Ribeiro Baptista, investigador do Museu do Teatro e da Dança, e constituído ainda por Bruno Santos, docente de Projeto e Tecnologias na especialização de Fotografia na Escola Artística António Arroio e Atelier de Lisboa, Emília Tavares, conservadora e curadora para a área da Fotografia e Multimédia, no Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, em Lisboa, e Filipe Figueiredo, investigador do Centro de Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, em comunicado, "felicita o fotógrafo Pedro Letria pela atribuição do Prémio António Quadros 2017", acrescentando que "está também de parabéns, porque esta é a primeira vez que o galardão, destinado a celebrar a vida e a obra de António Quadros, é atribuído à fotografia".

Nas anteriores edições o prémio, instituído pela Fundação António Quadros, distinguiu personalidades que se distinguiram na Filosofia, Romance, Poesia, Literatura Infanto-Juvenil, Imprensa e Teatro.

Em 2011, na área da filosofia, foi distinguido António Rocha, pela obra "Natureza, Razão e Mistério, Para uma Leitura Comparada de Sampaio (Bruno)", no ano seguinte, o poeta, atualmente ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, pela obra "Lendas da Índia", e, em 2013, a romancista Teolinda Gersão, pelo livro "A Cidade de Ulisses".

Em 2014, na área de Literatura Infanto-Juvenil, foi distinguida a obra "Nunca Digas Nunca!", de Lara Xavier, com ilustração de Raquel Pinheiro, e, no ano seguinte, na área de imprensa, foi galardoado o semanário Expresso, fundado em janeiro de 1973.

No ano passado, na área de Teatro, a premiada foi a atriz Carmen Dolores, que apresentou, esta semana (na segunda-feira), o seu terceiro livro de memórias, "Vozes Dentro de Mim".

O distinguido deste ano, Pedro Letria, segundo nota da fundação, vive e trabalha em Lisboa e nas Caldas da Rainha, de onde é natural, e leciona na Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico de Leiria.

A sua formação académica inclui um "Master of Fine Arts, Honors", pela Rhode Island School of Design (2012), nos Estados Unidos, um "Bachelor of Fine Arts", pela The School of The Art Institute of Chicago, (1987), também nos Estados Unidos, frequentou a Accaddemia di Belle Arte, Perugia, na Itália, e um "International Baccalaureate", no United World College of the Atlantic, no Reino Unido.

Pedro Letria tem realizado exposições individuais em cidades portuguesas como Alcácer do Sal, Braga, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Torres Vedras, e ainda no Brasil e na Bélgica, e participou em várias coletivas, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Além de publicações que assina com outros fotógrafos, Letria é autor de "The Club" (2014), "Mármore" (2007, "Inventário" (2003), "Verbos" (2003) "À Descoberta dos Novos Descobridores" (1999), "Terraformada" (1999) e "E.N. 118" (1994).

O Prémio António Quadros 2017 será entregue ao fotógrafo no próximo dia 08 de novembro, em Rio Maior, no Ribatejo.