Fotojornalista português em Macau arrecada prémio em concurso de arquitetura

"Após um rigoroso processo de julgamento, a inscrição de Gonçalo Lobo Pinheiro foi escolhida como vencedora pelo júri de profissionais do setor", escreveu a organização Architecture MasterPrize (AMP), num e-mail enviado ao autor.

Na primeira edição, o concurso recebeu centenas de imagens oriundas de todo o mundo.

O português, a viver em Macau há 11 anos, recebeu o prémio "Best of Best" na subcategoria Cityscape (Paisagem Urbana), na categoria Exterior Photography (Fotografia de Exterior), no segmento Profissional, com a fotografia "Glitz and Grit", captada em 2018, do hotel casino Grand Lisboa, a sobressair por entre os edifícios situados no centro da cidade.

Criado em 2015, pelo Farmani Group, dos Estados Unidos, o AMP reconhece e promove o melhor design de arquitetura, paisagem e interior.