Freixo de Duarte d`Armas classificado como "Árvore de Interesse Público"

Lusa31 Ago, 2018, 11:59 | Cultura

"Tudo começou com o pedido de classificação da árvore ao ICNF e depois solicitámos a ajuda de técnicos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), para o seu tratamento, já que o freixo se encontrava muito debilitado", explicou à Lusa a presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas.

O freixo tem o seu nome associado a Duarte d` Armas, que foi quem representou, a mando do rei Manuel I, a cartografia de 56 castelos fronteiriços de Portugal, entre 1509 e 1510.

A árvore centenária, que está associada ao nome da vila de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, está classificada como de "interesse público" na categoria de "exemplar isolado", desde 16 de agosto.

A recuperação do freixo de Duarte d'Armas contou, igualmente, com a colaboração do ICNF e da Universidade do Algarve, que teve a seu cargo desenvolver a pesquisa histórica sobre a árvore, em bibliotecas nacionais como a Torre do Tombo, relativa às lendas associadas à quinhentista árvore.

"Hoje, o freixo parece novo e até dá gosto olhar para ele. E são muitos os turistas que querem conhecer este ícone da vila", vincou a autarca.

De acordo com documento a que a Lusa teve acesso, "o exemplar arbóreo não apresenta sinais de pouca resistência estrutural, de mau estado vegetativo e sanitário ou risco sério para as pessoas e bens, nem se encontra sujeito ao cumprimento de medidas fitossanitárias que recomendem a sua eliminação ou destruição obrigatórias".

Os investigadores da UTAD, liderados por Luís Martins, fizeram mais de 900 tentativas nos últimos anos para assegurar os primeiros 22 clones do Freixo d` Duarte de Armas, através da utilização de raízes novas que nasceram após o início do processo de recuperação do freixo.

"Não foi um processo simples devido à própria idade da árvore. Estimamos que o Freixo de Duarte d'Armas tenha 540 a 550 anos", disse na altura o investigador à Lusa.

Do trabalho de investigação, parceria entre a UTAD e o ICNF, foram retirados 22 clones que foram plantados em todas as capitais de distrito e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O primeiro clone mora há cerca de um ano e meio nos jardins do Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República, em Lisboa.

Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à plantação do clone como "um momento simbólico para o nosso país, num ato que retrata um momento de resistência e resiliência para o país, tal como acontece com o freixo e outros freixos".

Os investigadores da UTAD e do ICNF calculam que o freixo de Duarte d'Armas tenha entre 540 a 550 anos.