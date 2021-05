Freixo de Espada à Cinta acolhe Plataforma Criativa dedicada ao teatro e artes cénicas

"Este é um projeto piloto para a formação de públicos. Queremos ensinar de forma didática através do estímulo do teatro e artes", explicou Moncho Rodriguez.

Segundo o encenador e coordenador do projeto, este programa criativo experimental, dedicado ao teatro e às artes cénicas, através da associação artística e cultural Malazartes, conta com a participação de Pedro Giestas, Elsa Pinho, Simone Brault, Regiane Cunha, Narciso Fernandes, Andreya Silva, Catarina Rapazinho, entre outros atores.

"Vocacionada para a formação cultural e artística de todos os públicos, a Plataforma Criativa tem o apoio da Direção-Geral das Artes e do município de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança", vincou.

A iniciativa passa por promover esta região transmontana como "um berço acolhedor" de projetos artísticos e culturais, potenciadores de oportunidades e de desenvolvimento local, capazes de estimular o turismo, a economia e contribuir para uma melhor qualidade de vida, indicaram os promotores da Plataforma Criativa.

"Vamos pôr as pessoas a criar novas formas de celebrar a arte, ao mesmo tempo que formamos novos públicos. E não tenho dúvidas de que vamos tenar incutir nas pessoas o gosto pelas artes performativas, porque, ao exercitar sensibilidades, vamos trabalhar as dicotomias criador/público e ator/espectador`", refere Moncho Rodriguez, mentor da Plataforma.

O programa arranca já na próxima quarta-feira, para os mais jovens, com o espetáculo "Beatriz e o Peixe Palhaço", baseado numa obra literária homónima, que fala de esperança e de liberdade e onde o real e o imaginário se confundem, da autoria do próprio Moncho Rodriguez.

A apresentação pública e oficial da Plataforma Criativa terá lugar as 21:00, do próximo dia 04 de junho, no adro da Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta.

De seguida, Elsa Pinho dará corpo e voz à peça "Sozinha", uma produção própria, encenada por João Guisande, que aborda o universo feminino, através da consciência, de direitos, necessidades e do papel ativo na defesa das tradições e costumes.

A Plataforma Criativa contempla, ao longo deste meio ano, residências artísticas de novas linguagens cénicas, através do teatro, da dança, da música e das artes de rua.

"A arte vai sair à rua e toda a gente vai poder participar. Muitos dos espetáculos programados serão apresentados e executados na rua e os ensaios também. A cultura é segura", frisou Moncho Rodriguez.

Para a realização deste projeto haverá o envolvimento do Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro, de Freixo de Espada à Cinta, e outras associações locais, que permitirá a realização de oficinas de formação para novos públicos. A coprodução de um espetáculo inédito vai possibilitar a intervenção de crianças, jovens, adultos e famílias.

Está ainda programado, de forma continuada, um conjunto de espetáculos e celebrações artísticas para espaços públicos convencionais e alternativos, trazendo inovação na participação dos espectadores, sem esquecer o cumprimento das novas regras sanitárias para utilização dos espaços públicos.

Moncho Rodriguez é o nome artístico de Ramon Rodriguez Guisande, um encenador de nacionalidade espanhola, que reside em Portugal há mais de trinta anos.

Trata-se de um encenador, cenógrafo, figurinista, aderecista, músico, dramaturgo e diretor e formador de atores.

Moncho Rodriguez é reconhecido como "um dos mais ativos encenadores do teatro ibérico, conta com mais de 45 anos de carreira profissional desenvolvida entre Espanha, Portugal e Brasil", adianta a apresentação do projeto.