Freixo de Espada à Cinta celebra Guerra Junqueiro

Durante os três dias do festival destaque para a entrega a Manuel Alegre do primeiro Prémio Literário Guerra Junqueiro.



O poeta de Coimbra será, a par com o escritor Mário Cláudio, protagoniza de um dos momentos mais esperados desta edição inaugural do festival literário. Durante o encerramento, a 3 de junho, os poemas de Guerra Junqueiro são lidos a bordo de um barco, entre as arribas do Douro Internacional, que o poeta e diplomata freixiense (1850-1923) percorreu vezes sem conta em busca de paz e inspiração.



Tsegay Mehari, um refugiado natural da Eritreia, lança no festival um livro de poemas. Uma obra que relata a vida de um preso, jornalista de profissão, acusado de escrever poemas de amor pelo seu país, pela sua família e pela natureza. A tradução para português é apadrinhada pelo Alto-Comissário para as Migrações, Pedro Calado, e Teresa Tito de Morais, a presidente do Conselho Português para os Refugiados, que estarão presentes em Freixo de Espada a Cinta no lançamento.



A edição 2017 do FFIL conta também com uma Feira do Livro que terá Leonor Mexia, Isabel Alçada e José Fanha como convidados para conversas com o público.