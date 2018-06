Fronteiras XXI - Em português nos entendemos?

Será mesmo assim? Se é em português que nos entendemos, que estratégia existe para a língua e a sua afirmação no futuro? Que património cultural arrasta? Que poder tem a nossa língua e quanto vale hoje falar português?

No próximo programa Fronteiras XXI grandes nomes da língua portuguesa vão trazer-nos as suas visões: o escritor cabo-verdiano e Prémio Camões 2018 Germano Almeida, o músico e compositor brasileiro Ivan Lins e o poeta e cronista português Pedro Mexia.O programa, com moderação de Carlos Daniel, contará também com um vídeo original do actor, humorista e escritor brasileiro, Gregório Duvivier, da série Portas dos Fundos, e com uma interpretação musical de Ricardo Ribeiro e Trio de Fado.No próximo dia 6 de Junho, às 22 horas, na RTP3. Para poder assistir ao vivo ao programa clique aqui