Fundação GDA assinala Dia Mundial da Voz com o lema "Não Perder a Voz"

Os atores e cantores com problemas de voz podem contar, nos próximos três meses e de forma gratuita, com o apoio via telefone de uma médica otorrinolaringologista, serviço disponibilizado pela Fundação GDA no âmbito do Dia Mundial da Voz.