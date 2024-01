Fundador da Orfeu Arnaldo Trindade morre aos 89 anos

Numa mensagem publicada na conta de Facebook de Arnaldo Trindade pode ler-se que o velório será na Igreja de Cristo-Rei, no Porto, a partir das 16:30 de terça-feira, com o funeral a realizar-se na quarta-feira, às 10:00.

Fundador da editora Orfeu, comprou a Rádio Triunfo, e convidou "vários poetas e prosadores a gravarem os seus trabalhos, ditos pelos próprios: Miguel Torga, José Régio, Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade, Daniel Filipe, Aquilino Ribeiro", entre outros, como se pode ler na biografia publicada no livro de poesia "Jogos de Xadrez e da Vida", com que se estreou no género, em 2013.

"Dedicado à música e ignorando ostensivamente a PIDE, Arnaldo Trindade, desde finais da década de 50 e até meados da de 80, pela Orfeu produzia o melhor da música portuguesa: José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, Fausto, Vitorino, Fanhais, produções José Mário Branco e José Niza", pode ler-se no mesmo texto biográfico.

Foi distinguido com a medalha municipal de mérito pela Câmara Municipal do Porto em 2012.