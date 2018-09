Fundão, Coimbra e Figueira da Foz recebem no sábado espetáculos da rede Artéria

Lusa26 Set, 2018, 12:43 | Cultura

Segundo os promotores, o Fundão recebe "saal", um espetáculo de dança e teatro, com direção de Filipa Francisco e criado "a partir de histórias das salinas da Figueira da Foz", Coimbra vai assistir a "Vagar", uma proposta de dança/movimento contemporâneo que Marina Nabais produziu em Ourém, e Figueira da Foz vai acolher "Labirinto", com encenação de Graeme Pulleyn, que teve como um dos pontos de partida a Judiaria da Guarda.

Todos os espetáculos têm entrada livre e são produzidos pela Rede Artéria, um projeto de intervenção sociocultural, com coordenação artística do Teatrão e académica do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que articula uma componente de programação cultural, criação, artística, acompanhamento científico e participação comunitária.

"No sábado, fazemos o pleno, do ponto de vista do cruzamento entre as várias zonas dentro da região Centro. A região é muito eclética, é muito diversificada e conseguimos ter uma produção do interior que vem para o litoral, uma do litoral que vai para o interior, e uma da região mais a sul que vem mais para norte", disse à agência Lusa Isabel Craveiro, diretora do Teatrão.

Segundo a responsável, esta fase da digressão é "importantíssima", porque leva os espetáculos criados às outras regiões e prova que "as zonas de criação são importantes, porque os espetáculos confirmam a identidade dos locais e das gentes que os fazem".

"Eu acho que esta fase confirma, de facto, que a circulação da produção da região é fundamental, para nós conseguirmos ter uma relação também com a nossa região e uma valorização maior da nossa região", disse.

Para Isabel Craveiro, "esta circulação quer ajudar a que as diferentes comunidades valorizem um pouco mais a própria região, para que ela, depois, também possa ser valorizada por quem visita [a região]".

"E, este dia [sábado], é muito importante, porque em três locais diferentes estão três espetáculos completamente diferentes, mas que, em todo o caso, são parte da identidade desta região, e para nós é importantíssimo salientá-lo", concluiu.

Pelas 19:00 de sábado, o Fundão recebe, no Octógono, FAB LAB, o espetáculo "saal", o Pátio da Inquisição, em Coimbra, acolhe, às 21:00, a produção "Vagar" e o Jardim Municipal da Figueira da Foz recebe, às 21:30, a produção "Labirinto".

Segundo os promotores, durante dois anos, o projeto Artéria, cofinanciado pelo Centro 2020 - Programa Operacional Regional do Centro, "vai criar e fazer circular" espetáculos em oito concelhos da região centro - Belmonte, Coimbra, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Ourém, Tábua e Viseu.

"A Rede junta artistas convidados a trabalhar nos contextos de cada um desses locais com os municípios, instituições académicas, agentes e estruturas sociais/culturais", é referido.