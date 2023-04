Fundão e Florianápolis estabelecem protocolo no âmbito da transformação digital

"Esta é uma área em que podemos posicionar-nos, aproveitando e aprendendo com o robusto ecossistema criativo de Florianópolis, assente num atrativo mercado de trabalho, em incentivos públicos estratégicos e na oferta formativa especializada", referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente do município do Fundão.

Paulo Fernandes afirmou que este "é um caminho que se vê com otimismo, até porque, atualmente, o mercado mundial de jogos já ultrapassa o da música, cinema e televisão juntos".

Este protocolo tem por objetivos incentivar a colaboração entre os ecossistemas de inovação das duas entidades, promover o intercâmbio e a reciprocidade entre empresas e `startups` no acesso às valências dos ecossistemas de inovação das duas entidades.

Os dois municípios pretendem ainda fomentar a rede FabLab luso-brasileira, com o objetivo de integrar a rede internacional de FabLabs e desenvolver programas para a formação e captação de talentos na comunidade, à semelhança do que sucede com as iniciativas Academia de Código e a Floripa Mais Tec.

O investimento em programas de incubação cruzada entre os dois municípios, com vista a acelerar a implementação e desenvolvimento de projetos e o apoio à participação em eventos nacionais e internacionais na área da inovação, está também entre os objetivos deste protocolo.

Os municípios pretendem também desenvolver uma plataforma de `Marketplace` para as empresas dos ecossistemas do Fundão e Florianópolis e criar projetos e espaços de colaboração no setor `Agro-Smart`.

A criação de espaços de oportunidade para a inovação e atração de talentos, o desenvolvimento de instrumentos para a recuperação do património associado ao desenvolvimento do turismo e de ações de promoção do destino turístico inteligente integram também o conjunto de objetivos plasmados no documento.

O município do Fundão está a equacionar a presença na próxima edição do Stun Game Festival, no sul do Brasil, que decorre entre os dias 18 e 20 de agosto.