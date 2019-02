Fundão pede apoio ao Museu do Côa para estudo das gravuras rupestres da Gardunha

Lusa25 Fev, 2019, 11:32 | Cultura

"Nós, quando tivemos conhecimento desta descoberta, a partir do nosso museu arqueológico (Museu Arqueológico José Alves Monteiro), iniciámos o primeiro esboço e levantamento do que são estas gravuras e automaticamente estabelecemos contactos com o Museu do Côa para nos ajudar, do ponto de vista da cooperação técnica e científica, a aprofundar o estudo destas gravuras", afirmou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

A descoberta de um conjunto de gravuras rupestres foi tornada pública na última semana, já depois de o arqueólogo António Martinho Batista ter analisado imagens do achado.

António Martinho Batista ainda não esteve no local (prevê fazê-lo em março ou abril), mas pelas imagens que visualizou considera que estas gravuras serão do período entre o Calcolítico e a Idade do Bronze, pelo que poderão ter entre três a quatro mil anos.

Encontradas por um sapador florestal que efetuava trabalhos de desmatação e que depois alertou dois fundanenses que têm interesse nessa área, as gravuras encontram-se na zona da Casa do Guarda de Alcongosta, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Segundo o autarca, o município está já a analisar administrativamente a forma correta de atuar naqueles terrenos baldios.

"Neste momento, a nossa abordagem é a de criar um perímetro de contenção para que não haja qualquer ato que não se encaixe nas boas práticas da defesa do património e avançarmos o mais depressa possível com equipas de estudo mais aprofundado e, por isso, a nossa rede de parceiros foi ativada", acrescentou.

Paulo Fernandes também salientou a importância e o valor patrimonial deste achado, que poderá ser mais um polo de atração para o território e para o qual prevê definir um plano de valorização.

O autarca referiu ainda que está a ser criada uma Rede Nacional de Arte Rupestre, em que o Fundão será um dos municípios fundadores.